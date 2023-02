Erstmals emissionsfreier Open-Air-Fahrspaß: Das vollelektrische MINI Cooper SE Cabrio

Das weltweit erste Cabrio mit rein elektrischem Antrieb kommt von MINI.

Salzburg (OTS) - Nach dem positiven Feedback auf das Unikat im Sommer 2022 geht MINI nun mit einer Kleinserie eines vollelektrischen MINI Cooper SE Cabrio einen weiteren großen Schritt in Richtung Elektromobilität. Das Modell ist das weltweit erste lokal emissionsfreie Premium-Cabrio im Kleinwagensegment. Ab April 2023 ist das MINI Cooper SE Cabrio in Europa in einer limitierten Stückzahl von 999 Fahrzeugen erhältlich.

Eine Vorreiterrolle übernimmt MINI bei den editionsspezifischen Leichtmetallfelgen. Die 17“ Leichtmetall-Gussräder bestehen aus 100 % Sekundär-Aluminium. Durch die Kombination aus Grünstrom bei der Produktion und des Einsatzes des Sekundärrohstoffes können im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungsverfahren erheblich CO2-Emissionen reduziert werden.

