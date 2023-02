TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 15. Februar 2023 von Michael Sprenger "Wenn Angst Kälte erzeugt"

Innsbruck (OTS) - Menschen hierzulande wollen ihren Familienangehörigen helfen. Doch die ÖVP lehnt eine auf drei Monate begrenzte Visa-Erleichterung für Erdbebenopfer ab. Weil sie glaubt, dass sie sonst weiter Wähler an die FPÖ verliert?

Die Bilder, die uns seit mehr als einer Woche aus dem türkisch-syrischen Grenzgebiet erreichen, lösen in uns Erschütterung aus. Die UNO befürchtet mehr als 50.000 Tote. Naturgemäß werden ob so einer Katastrophe die Herzen berührt, wenn aus den Trümmern immer noch Lebende geborgen werden. Doch die Zeit der Wunder läuft ab. Die Tausenden, die das Erbeben überlebt haben, deren Häuser zerstört sind und die sich nun gegen den Kältetod stemmen, bleiben eine Realität.

Und da kommt jetzt im fernen Öster­reich die innenpolitische Regierungslogik ins Spiel, die bitterkalt so zusammengefasst werden kann: Angst essen Seele auf.

Denn viele Menschen hierzulande haben Familienangehörige in der Türkei und in Syrien. Sie möchten helfen, sie gerne für einen begrenzten Zeitraum bei sich aufnehmen.

Nach deutschem Vorbild sprach sich deshalb der ÖVP-Europapolitiker Othmar Karas für eine temporäre Visaerleichterung für die Opfer des Erdbebens aus. Volkshilfe, Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz oder auch die Allianz „Menschen.Würde.Österreich“ richteten einen Appell an die Regierung, eine unbürokratische humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Konkret geht es um Visa für den Aufenthalt von bis zu drei Monaten.

Doch ÖVP-Innenminister Gerhard Karner blockt ab. Ja, sagt er, man unterstütze eine rasche Prüfung bei Visaanträgen, aber nein, an einen Abbau von Hürden denke man nicht. Und warum wollen das Innen- und das Außenministerium, beide von der ÖVP geführt, Deutschland nicht folgen? Die Antwort liegt nahe. Wegen der FPÖ. Zuletzt empörte sich gar der niederösterreichische FPÖ-Obmann Udo Landbauer darüber, dass Hilfe in die Türkei geschickt wird. Jetzt sagt FPÖ-Europasprecherin Petra Steger: „Hilfe vor Ort muss geleistet werden“, aber ein erleichtertes Verfahren für ein Drei-Monats-Visum für Erdbebenopfer darf es nicht geben. Dies wird von den Freiheitlichen kategorisch abgelehnt. Was sie unter „Hilfe vor Ort“ meint, lässt Steger offen.

Und die Kanzlerpartei reagiert voller Angst und greift zu einer schon mehrmals erprobten Methode. Mit einer Politik, orientiert an der FPÖ, eben nur ein wenig abgeschwächt, glauben die ÖVP-Verantwortlichen, ihre schon minimierte Wählerschaft bei der Stange zu halten. Mitunter irren Karl Nehammer, Alexander Schallenberg und Karner, wenn sie glauben, dass auch ihre Wähler so kaltherzig und angstbeladen sind. Vielleicht getrauen sich doch noch rasch Landeshauptleute, Bürgermeister und Minister laut zu sagen, dass Karas in der ÖVP nicht alleine ist mit seinem menschlichen Zugang und Ansatz.





