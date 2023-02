SP Niederösterreich stellte Regierungsteam vor

Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig ziehen für SP NÖ in die Landesregierung ein

St. Pölten (OTS/NLK) - Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig werden für die SP Niederösterreich in die Landesregierung einziehen. Das Amt der dritten Landtagspräsidentin übernimmt die bisherige Bundesrätin Eva Prischl. Neuer Klubobmann der SP NÖ im Landtag wird Hannes Weninger. Diese Entscheidungen wurden am heutigen Dienstagabend nach einer Sitzung des Landesparteivorstandes der SP Niederösterreich bekannt gegeben.

Der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich sprach im Blick auf das neue Team von einer „guten Mischung aus Jung und Alt, Innovation und Erfahrung“. Ulrike Königsberger-Ludwig habe als Landesrätin „die Corona-Krise hervorragend gemeistert“, er freue sich, dass sie „weitere fünf Jahre Landesrätin für Niederösterreich und in Niederösterreich“ sein werde. Die künftige Landtagspräsidentin Eva Prischl habe „große Expertise in wichtigen Themenfeldern wie Wohnen sowie Kunst und Kultur“, Hannes Weninger werde „seine große Erfahrung in unser Team einbringen“, zeigte sich Hergovich überzeugt. Einen „herzlichen Dank für das große Engagement“ richtete Hergovich u. a. an Franz Schnabl, der als Mandatar in den Landtag einziehen wird, Reinhard Hundsmüller und Karin Renner.

Im Blick nach vorne habe man vor allem die Aufgabe, „die Lebensverhältnisse der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher dauerhaft zu verbessern“, dafür gelte es nun „mit mehr Kraft, mehr Vertrauen und mehr Sicherheit“ für Niederösterreich zu arbeiten, betonte Hergovich.

