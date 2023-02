Steiermark-Frühling in Wien: Noch 43 Tage

Der Steiermark-Frühling in Wien rückt näher.

Graz (OTS) - Sechs Wochen vor dem großen Steiermark-Auftritt in Wien lädt Steiermark Tourismus als Organisator die steirischen Partner von den Erlebnisregionen bis zu den Gastgebern und Gastronomen ein, um die Feinheiten der Platzneuheiten und Programmschwerpunkte ein letztes Mal gemeinsam zu besprechen. Der 24. Steiermark-Frühling in Wien von Do., 30. März bis Palmsonntag, 2. April 2023 wird die Sehnsucht zigtausender Wiener Gäste nach einem Urlaub in der Steiermark wieder steigen lassen. Die Zutaten dafür: steirische Köstlichkeiten vom Saibling bis zum Apfelstrudel, Urlaubsideen von Wandern bis Wellness, viel Programm von Musik bis Glücksrad - und hunderte steirische Gastgeberinnen und Gastgeber am Wiener Rathausplatz.

Michael Feiertag, Geschäftsführer Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH: „Wir spüren nach vier Jahren Pause überall die große Vorfreude auf diese Veranstaltung und haben dazu viel Neues im Gepäck, wie etwa einen neuen Gastgarten, eine neue Bühne, Vinothek, Kochshow mit dem steirischen Vorzeigekoch Richard Rauch. Wir werden aber auch den Wirtschafts- und Innovationsstandort sichtbar machen, um das Bild der Steiermark zu vervollständigen."

Alle Infos zum Steiermark-Frühling: steiermark.com/steiermark-fruehling (alle Programmdetails ab Ende Feb)

Rückfragen & Kontakt:

Für Presserückfragen: Ute Hödl. T 0316-4003-221, ute.hoedl @ steiermark.com.