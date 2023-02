SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner: „Ministerin Raab darf Käthe Leichters Andenken nicht missachten“

Frauenministerin Raab streicht Namen der Pionierin der Frauenforschung aus Staatspreis – Holzleitner setzt sich für Erhalt des Preises und Leichters Andenken ein

Wien (OTS/SK) - Seit 1991 wird auf Initiative der damaligen Frauenministerin Johanna Dohnal jährlich der Käthe Leichter-Staatspreis vergeben, um Expertinnen auszuzeichnen, die sich mit Frauen- und Geschlechterforschung, sowie Gleichstellung in der Arbeitswelt auseinandersetzen. 2022 strich Frauenministerin Raab die Namensgeberin des Staatspreises, Dr.in Käthe Leichter, aus dem Titel – ohne jedwede Absprache mit der Jury. Die SPÖ im Parlament setzt sich nun für eine Wiedereinführung des Käthe Leichter-Staatspreises ein. ****



Dass Käthe Leichters Name nun gestrichen wurde, ist für SPÖ-Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner völlig unverständlich, war Leichter doch eine wichtige Pionierin der Frauenforschung. Leichter wurde 1940 in das Frauen-Konzentrationslager in Ravensbrück deportiert und im März 1942 schließlich von den Nationalsozialisten ermordet.



Der Käthe Leichter-Staatspreis wurde bisher von allen Frauenministerinnen geschätzt und verliehen. Der unter ÖVP-FPÖ-Regierung für Frauenagenden zuständige Minister Herbert Haupt vergab den Preis zwar für einige Jahren nicht, doch wagte er es nach Widerständen von Wissenschafter*innen und Frauenorganisationen nicht, Käthe Leichters Andenken durch eine Umbenennung zu missachten.



Eva-Maria Holzleitner kritisiert die Vorgehensweise von Ministerin Raab scharf und hat einen Antrag für die erneute Vergabe eines Käthe Leichter-Staatspreises eingebracht: „Dieser Umgang mit jüdischer, feministischer Geschichte ist einer österreichischen Politikerin unwürdig. Käthe Leichter wurde aufgrund ihrer Herkunft und ihres politischen Engagements von den Nazis ermordet. Ihren Namen zu entfernen, ist inakzeptabel.“



Dieser Antrag wurde heute im Gleichbehandlungsausschuss behandelt und von den Regierungsparteien vertagt. „Mit diesem ‚Auf-die-lange-Bank-Schieben‘ zeigt die Bundesregierung, dass für sie frauenpolitische Anliegen keinerlei Relevanz haben“, kritisiert Holzleitner diese Entscheidung. Ein Staatspreis ist eine besondere Würdigung der Republik Österreich und von herausragender Wertschätzung.

„Dass Frauenministerin Raab den Käthe Leichter-Staatspreis nicht mehr vergeben will, ist ein Armutszeugnis für die Frauenpolitik dieser Bundesregierung. Ich appelliere an Frau Raab, die wichtige Rolle der Vorkämpferinnen für Frauenrechte zu würdigen und ab 2023 erneut den Käthe Leichter-Staatspreis zu verleihen. Frauenpolitik verdient endlich mehr Beachtung durch die aktuelle Bundesregierung“, so Holzleitner abschließend. (Schluss) up



