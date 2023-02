Schweiz: Die Fasnacht ist wieder da

Monstercorso, Guggenmusig und Waggis – die 5. Jahreszeit bringt allerhand Kurioses und viel Tradition in die Schweiz.

Wien/Zürich (OTS) - Blaskapellen und Kostümierte füllen die Straßen von Luzern, Basel, dem Tessin und Zürich und feiern gemeinsam den traditionsreichen Karneval der Schweiz. Ein Spektakel das jährlich viele tausende Besucher anlockt.

Rüüdige Tage in Luzern

Die 5. Jahreszeit wird in Luzern laut und wild zelebriert und lädt Besucher zum ausgelassenen Feiern ein. Die Luzerner Fastnacht ist das größte Event im Jahr und beginnt am 16. Februar 2023 mit dem Urknall um 5 Uhr morgens. Gefeiert wird mit bunten und kreativen Verkleidungen, mit großen Umzügen und der schrägen „Guggenmusig“. Der Monstercorso am Dienstag ist eins der Highlights der Luzerner Fasnacht und läutet das Ende der rüüdigen Tage ein. Besucherinnen sind herzlich willkommen, an dem Spektakel teilzunehmen. Wer tiefergehende Informationen möchte, kann an einer Führung durch das fasnächtliche Luzern teilnehmen und alles über die Hintergründe und die Geschichte erfahren. https://www.ots.at/redirect/luzern

Buntes Weltkulturerbe in Basel

Drei Tage absoluter Ausnahmezustand herrscht auch in Basel, während der größten Fasnacht in der Schweiz. Sie gehört zur Identität der Stadt und ist das jährliche Highlight für Bewohnerinnen und Besucher zugleich. Das Spektakel lebt von viel Kreativität und Ideenreichtum, von einzigartigen Instrumenten und Kostümen und der Vermittlung gesellschaftspolitischer Themen und Geschichten. „Frau Fasnacht“ spricht mit scharfer Zunge und übermittelt aktuelle Themen mit scharfem Humor. Um 04:00 Uhr am Montag nach Aschermittwoch verwandelt sich die tiefe Finsternis der Nacht in ein Lichtermeer aus bunt bemalten Laternen und die Stadt verwandelt sich für 3 Tage in ein buntes und lautes Spektakel. An jedem Tag gibt es Neues und Verrücktes zu entdecken. https://www.ots.at/redirect/basel2

Risotto zu Mittag bei der Tessiner Fasnacht

In den Tälern des Tessin und am Lago Maggiore finden sich viele unterschiedliche Fasnachts-Traditionen, die alle etwas Besonderes haben: wie zum Beispiel das Risotto-Mittagsessen am Seeufer von Ascona. Der bekannteste Karneval im mediterranen Süden ist der „Carnevale Rabadan“ in Bellinzona. Nach römischem Brauch beginnt hier das Spektakel am Donnerstag mit der Schlüsselübergabe an das Königspaar Rabadan. Neben den großen Umzügen finden während der Karnevalstage auch Maskenwettbewerbe, Seilziehturniere und Straßentheater statt. Nach 3 Jahren Zwangspause fällt am 16. Februar der Startschuss des Rabadan 2023. https://www.ots.at/redirect/ticino

Fasnacht der Musik in Zürich

Die Schweizer Karnevalstradition wird auch in Zürich gebührend zelebriert. Bei dem farbenfrohen Volksfest ziehen Blaskapellen in aufwändigen Kostümen durch die Straßen und in vielen Restaurants und im Festzelt finden Karnevalsveranstaltungen statt. Die Züricher Fasnacht ist vor allem etwas für Musikliebhaber. Das Repertoire der Guggenmusiken reicht von karibischer und lateinamerikanischer Musik, über Volksmusik bis hin zu New Orleans Jazz. https://www.ots.at/redirect/zuerich

