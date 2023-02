Grüne Wien trauern um frühere Landtagsabgeordnete Cécile Cordon

Wien (OTS) - Die Grünen Wien trauern um die frühere Landtagsabgeordnete Cécile Cordon, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Die Film- und Theaterschauspielerin war von 2001 bis 2005 als Gemeinderätin der Grünen Wien für die Bereiche Senior:innen, Kultur und Restitution zuständig. Davor war sie Bezirksrätin in der Lepoldstadt. Als Autorin veröffentlichte sie zahlreiche Bücher und Texte in Literaturzeitschriften.

Klubobmann David Ellensohn: „Cecile war zusätzlich zu ihrem politischen Amt eine engagierte Förderin von sozialen und kulturellen Projekten in der Ukraine, Serbien und Moldawien. So hat sie etwa ein Hilfsprojekt für Kinder mit Behinderungen in Moldawien gefördert. Eine großartige Frau ist von uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freund:innen."

