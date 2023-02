Liz King mit Goldenem Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet

Wiens Landtagspräsident Ernst Woller verlieh der Tänzerin und Choreografin Liz King am 13. Februar 2023 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien.

Wien (OTS) - Die in England geborene Liz King erhielt ihre Ausbildung im klassischen Ballett und Charaktertanz an der Royal Ballet School London. Seit 1967 arbeitet sie als Tänzerin und Choreografin. 1982 gehörte Liz King zu den Mitbegründerinnen des Tanztheaters Wien. Mit der Kompanie gastierte sie unter anderem beim Centre Pompidou in Paris, beim Europalia-Festival in Brüssel, am Hebbel Theater in Berlin und an der Wiener Staatsoper.

Von 1989 bis 1996 war sie künstlerische Leiterin des Heidelberger Balletts. Danach führten sie Gastspiele nach Deutschland und Israel. Von 1999 bis 2003 war Liz King Direktorin des Balletts der Volksoper Wien, dem sie eine zeitgemäßere Ausrichtung geben sollte. Ihre erste Choreografie „Schwanensee Remixed“ wurde in über 50 Vorstellungen vor ausverkauftem Haus gespielt.

Seit 2003 arbeitet sie als freiberufliche Choreografin. 2005 gründete sie das burgenländische Zentrum für zeitgenössischen Tanz D.ID (dance-identity) und noch im selben Jahr die „Burgenländischen Tanztage“, ein jährlich stattfindendes dreitägiges Festival für internationale Künstler*innen. Ein wesentliches Anliegen der Choreografin ist auch die Arbeit mit der einheimischen Bevölkerung und Asylwerber*innen in Form von Workshops und regelmäßigen Kursen. Darüber hinaus ist Liz King auch beim ImPulsFestival in Wien immer wieder als Choreografin und Tänzerin tätig.

„Tanz ist die schönste Form der Verständigung. Tanz versteht jede und jeder. Liz King war und ist prägend für die Tanzszene in Wien. Ich freue mich sehr, ihr heute für ihr großartiges Lebenswerk für den Tanz, für die Kultur und für Wien das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien überreichen zu dürfen,“ so Landtagspräsident Ernst Woller bei der Ehrung im Wappensaal des Wiener Rathauses.

