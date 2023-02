Patrick Budgen künftig fixer „Guten Morgen Österreich“-Moderator

Wien (OTS) - Patrick Budgen präsentiert künftig alternierend mit Eva Pölzl regelmäßig von Montag bis Freitag ab 6.30 Uhr in ORF 2 das ORF-Frühfernsehen „Guten Morgen Österreich“. Dem „Wien heute“-Publikum bleibt der Moderator erhalten. Er wird weiterhin jeden Samstag spannende Persönlichkeiten in seiner Talk-Reihe „Bei Budgen“ begrüßen und auch noch die eine oder andere „Wien heute“-Sendung präsentieren. Lukas Schweighofer legt sein Hauptaugenmerk verstärkt auf die ORF-Sportberichterstattung und wird „Guten Morgen Österreich“ nur mehr fallweise moderieren.

Patrick Budgen: „Ich freue mich sehr darauf, ab sofort regelmäßig das ganze Land zu wecken und unsere Zuschauer/innen mit unserem bewährten Mix aus Information und Unterhaltung zu versorgen. Als Landesstudio-Moderator für Wien bin ich ja seit Beginn der Sendung mit dabei, das frühe Aufstehen konnte ich also schon üben.“

Patrick Budgen wurde 1983 in Wien geboren. Nach der Matura 2003 begann er das Studium für Journalismus und Medienmanagement an der FH in Wien, das er 2008 abschloss. Budgen ist seit 2005 im ORF tätig – zuletzt als Beitragsgestalter, Moderator und Chef vom Dienst bei „Wien heute“. Er wurde mehrfach ausgezeichnet – u. a. mit dem Prälat-Leopold-Ungar-Anerkennungspreis und als Journalist des Jahres mit dem Sonderpreis für Terrorberichterstattung. Außerdem ist Patric Budgen Autor von zwei Büchern – in „Einsiedlerkrebs“ schreibt er über seine überstandene Krebserkrankung, in „Schluss mit lustig“ erzählt er „wahre Wiener Begräbnisgeschichten“.

