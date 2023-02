Die mdw trauert um Friedrich Cerha

Wien (OTS) - Die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien trauert um Friedrich Cerha, Ehrenmitglied der mdw, der als Alumnus und Professor den Bereich Komposition an der mdw maßgeblich prägte und der Universität jahrzehntelang eng verbunden war. „Friedrich Cerha war einer der bedeutendsten Komponisten unserer Zeit, der neue Maßstäbe in der Kunst gesetzt hat. Er war uns stets ein Vorbild als Künstler, als Lehrender und vor allem als Mensch mit einer Haltung, die zum Wohle unserer Demokratie unverhandelbar ist und sein muss“, so Rektorin Ulrike Sych.

Friedrich Cerha wurde am 17. Februar 1926 in Wien geboren. Nach Ablegung der Matura und seiner Rückkehr vom Kriegsdienst belegte Cerha von 1946/47 bis 1949/50 an der mdw den ‚Lehrgang für Schulmusikerzieher‘ und schloss das Studium mit der Lehramtsprüfung ab. Ab 1950 studierte er an der mdw Violine bei Váša Příhoda und Komposition bei Alfred Uhl. Neben einer Tätigkeit als Mittelschullehrer konzertierte er als Geiger und widmete sich dabei besonders der Neuen Musik. Gemeinsam mit Kurt Schwertsik rief er 1958 das Ensemble „die reihe“ ins Leben, mit der Gründung der „Camerata Frescobaldiana“ 1960 nahm er sich ebenso intensiv der Pflege barocker Musik des 17. Jahrhunderts an.

Friedrich Cerha erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge und -preise, sowohl als Komponist als auch als Dirigent zählte er zu den bedeutendsten Vertretern zeitgenössischer Musik in Österreich. Überdies betätigte er sich als bildender Künstler. Ab 1959 unterrichtete Cerha an der mdw, 1969 erfolgte seine Ernennung zum außerordentlichen Professor, 1976 wurde er zum ordentlichen Professor für Komposition, Notation und Interpretation Neuer Musik an die mdw berufen. Zu Cerhas Schülern zählten unter anderem Karlheinz Essl und Georg Friedrich Haas; 1988 erfolgte seine Emeritierung.

In Würdigung seines außergewöhnlichen künstlerischen und pädagogischen Wirkens wurden Cerha zahlreiche Ehrungen zuteil. Unter anderem erhielt er 1986 den Großen Österreichischen Staatspreis, 2005 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, 2008 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 2010 das Silberne Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

Aufgrund seiner engen Verbindung zum Haus sowie in Anerkennung seines herausragenden künstlerischen Schaffens, seines unermüdlichen Einsatzes für die Neue Musik und deren Vermittlung und seines international gewürdigten kompositorischen Schaffens wurde Friedrich Cerha 2019 feierlich die Ehrenmitgliedschaft der mdw verliehen.

Rückfragen & Kontakt:

Isabella Pohl, MA

mdw Presse/Büro der Rektorin

mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

T +43 1 71155-6002

pohl @ mdw.ac.at

www.mdw.ac.at/presse