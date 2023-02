Klavier-Konzert mit Kaori Saeki im Bezirksmuseum 21

Anmeldungen für Samstag, 18.2., via E-Mail: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - 2014 debütierte die aus Japan stammende und schon viele Jahre in Wien lebende Pianistin Kaori Saeki in New York beim „Golden Key Festival“. Seit längerer Zeit widmet sich die Tonkünstlerin intensiv dem Schaffen des Komponisten, Klavier-Pädagogen und Pianisten Carl Czerny (1791 – 1857). Am Samstag, 18. Februar, tritt die ausgezeichnete Instrumentalistin wieder einmal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) auf. Organisator dieses Konzertes ist der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Um 18.00 Uhr startet der Musik-Abend. Das Publikum hört 3 Sonaten von Carl Czerny und soll dafür einheitliche „Eintrittsspenden“ geben (pro Person 15 Euro). Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 271 96 24 (Vereinsleitung: Eva Krapf). Auch Reservierungen per E-Mail werden angenommen: eva.krapf@gmx.at.

Kultur-Interessierte aus ganz Wien kommen zu den vielfältigen Veranstaltungen im Museum im „Mautner Schlössl“. Von Konzerten und Lesungen bis zu Ausstellungen wird ein abwechslungsreiches monatliches Programm geboten. Um die Koordination kümmert sich der ehrenamtlich agierende Museumsleiter Ferdinand Lesmeister, der Fragen unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 beantwortet. Außerdem ist der kunstkundige Bezirkshistoriker per E-Mail zu erreichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“: www.beethoven-gedenkstaette.at

Kulturelle Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse