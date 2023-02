Staatssekretärin Mayer zum Tod von Friedrich Cerha

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Österreich verliert einen der größten Komponisten der Moderne“

Wien (OTS) - „Mit Friedrich Cerha verliert Österreich einen der größten Komponisten der Moderne. Als 1926 Geborener hat er uns bewusst gemacht, wie sehr die Neue Musik den demokratischen Geist als Voraussetzung braucht, um sich entfalten zu können. Sein Lebensweg und künstlerisches Werk stehen leuchtend und unübersehbar für seinen persönlichen Mut zu einem Neuanfang in der Musik. Friedrich Cerhas Leistungen in der kulturellen Entwicklung Österreichs können nicht genug gewürdigt werden. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Frau, seiner Familie und Freundinnen und Freunden sowie seinen zahlreichen Weggefährtinnen und –gefährten“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

