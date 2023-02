Merkur Versicherung erweitert Angebot in der Gesundheitsvorsorge: Neuer Standort in Bad Loipersdorf eröffnet

Graz (OTS) - Die Merkur Versicherung setzt ein weiteres Ausrufezeichen in der Gesundheitsvorsorge. Als Miteigentümer der Therme Loipersdorf eröffnet das Unternehmen schon nach wenigen Monaten einen neuen Merkur Health Standort mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der oststeirischen Wellnessoase. Im Zentrum stehen ganzheitliche Vorsorgekonzepte und regionale Verantwortung.

Nur wenige Monate nach der Übernahme des Thermenresorts Loipersdorf im Sommer 2022 präsentiert die Merkur Lifestyle GmbH in der oststeirischen Wellnessoase einen neuen Merkur Health Standort. Das Tochterunternehmen der Merkur Gruppe, das sich seit 30 Jahren auf Gesundheitsprävention spezialisiert, erweitert damit sein Portfolio an eigens betreuten Merkur Health Standorten in Österreich um einen siebten. Loipersdorf ist mit seinen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem direkten Zugang zum Thermenresort das regionale Herzstück im Bereich der ganzheitlichen Vorsorge.

Gesundheit, umfassend gedacht

Knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich österreichweit an den Merkur Health Standorten und im hauseigenen Merkur Gym in Graz um das Wohlbefinden ihrer Kunden. Alle zwei Jahre können Anspruchsberechtigte mit einer privaten Krankenversicherung aus mehr als 20 ego4you-Vorsorgeprogrammen wählen. Angeboten werden Programme, die aus medizinischen Untersuchungen, sportwissenschaftlichen Checks und Wohlfühlbehandlungen bestehen. Das Angebot wird laufend erweitert: Seit Jahresbeginn bietet man gemeinsam mit dem Grazer Start-up Instahelp psychologische Online-Beratung an, neuerdings gibt es am Merkur Campus in Graz einen medizinischen Basischeck mit ärztlicher Diagnostik und sportwissenschaftlichen Checks in nur wenigen Stunden. 2024 ist eine weitere Standort-Überraschung an der südsteirischen Weinstraße geplant.

„Mit unserem neuen Merkur Health Standort in Loipersdorf und einem Team vor Ort, das sich voll und ganz der Gesundheitsvorsorge sowie dem Wohlbefinden widmet, schaffen wir nicht nur einen Mehrwert für unsere Kunden, wir nehmen vor allem unsere Verantwortung als Gesundheitspartner ernst. Dies machen wir nun in einer der größten Thermen Österreichs mit einem breiten Angebot spürbar“, erklärt Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung.

