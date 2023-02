Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaft Bakuriani 2023 live in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek

Von 19. Februar bis 5. März

Wien (OTS) - Nächstes Wintersport-Großevent mit zahlreichen österreichischen Medaillen-Chancen: Die FIS Snowboard-, Freestyle-und Freeski-Weltmeisterschaft wird von 19. Februar bis 5. März 2023 in Bakuriani in Georgien ausgetragen. 30 Medaillen-Bewerbe stehen auf dem Programm – 16 im Freestyle und Freeski, 14 im Snowboard.

Der Österreichische Skiverband hat folgende Athletinnen und Athleten für die Weltmeisterschaft in Bakuriani nominiert:

Snowboard: Martina Ankele (K), Claudia Riegler (S), Sabine Schöffmann (K), Daniela Ulbing (K); Arvid Auner (ST), Benjamin Karl (NÖ/PSL-Weltmeister 2021), Fabian Obmann (K), Alexander Payer (K), Andreas Promegger (S)

Snowboardcross: Pia Zerkhold (NÖ); Jakob Dusek (NÖ), Alessandro Hämmerle (V), Luca Hämmerle (V), Julian Lüftner (V)

Slopestyle / Big Air: Anna Gasser (K); Clemens Millauer (OÖ)

Freeski: Lara Wolf (T); Lukas Müllauer (S), Matej Svancer (S)

Freestyle Ski: Avital Carroll (T), Katharina Ramsauer(S)

Das ÖSV-Skicross-Team wird nach den beiden Weltcuprennen am 16. und 17. Februar auf der Reiteralm nominiert.

Alle Bewerbe sind live im ORF zu sehen. Die Kommentatoren sind Erwin Hujecek (PGS, PSL, Moguls, Dual Moguls, Snowboardcross), Anna-Theresa Lallitsch (Aerials, Skicross) und Michael Mangge (Slopestyle, Halfpipe, Big Air). Kokommentatoren sind Michael Hämmerle (Snowboardcross), Thomas Mayrpeter (Skicross), Melanie Meilinger (Moguls), Christian Rijavec (Aerials) und Christian Scheidl (Slopestyle, Halfpipe, Big Air).

Die Live-Übertragungen in ORF 1, in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek:

Sonntag, 19. Februar, 8.50 Uhr, OSP: Snowboard Parallel-Riesenslalom (Highlights um 11.30 Uhr in ORF 1) Sonntag, 19. Februar, 11.20 Uhr, OSP: Freestyle Aerials Team Dienstag, 21. Februar, 9.50 Uhr, ORF 1: Snowboard Parallel-Slalom Mittwoch, 22. Februar, 9.50 Uhr, ORF 1: Snowboard Parallel-Slalom Team (Highlights um 15.15 Uhr in ORF 1) Mittwoch, 22. Februar, 10.50 Uhr, OSP: Freestyle Aerials (ab 11.00 Uhr live in ORF 1, Highlights um 15.45 Uhr in ORF 1) Freitag, 24. Februar, 10.50 Uhr, OSP: Freestyle Skicross (Highlights um 12.40 Uhr in ORF 1) Samstag, 25. Februar, 8.50 Uhr, ORF 1: Freestyle Skicross Team (ab 9.40 Uhr live in OSP, Highlights um 19.00 Uhr in OSP) Samstag, 25. Februar, 11.25 Uhr, ORF-TVthek: Freestyle Moguls (ab 11.45 Uhr live in OSP) Sonntag, 26. Februar, 11.25 Uhr, OSP: Freestyle Dual Moguls Montag, 27. Februar, 9.50 Uhr, ORF 1: Snowboard Slopestyle Dienstag, 28. Februar, 9.50 Uhr, ORF 1: Freeski Slopestyle Freitag, 3. März, 6.50 Uhr, ORF 1: Snowboard Halfpipe Freitag, 3. März, 11.25 Uhr, ORF-TVthek: Snowboardcross (ab 11.45 Uhr live in ORF 1) Samstag, 4. März, 6.50 Uhr, ORF 1: Freeski Halfpipe (Highlights um 19.00 Uhr in OSP) Samstag, 4. März, 11.20 Uhr, OSP: Snowboardcross Team Sonntag, 5. März, 6.50 Uhr, ORF 1: Freeski Big Air Sonntag, 5. März, 10.50 Uhr, OSP: Snowboard Big Air (ab 11.45 Uhr live in ORF 1)

(Stand vom 14. Februar, kurzfristige Änderungen möglich)

