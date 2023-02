Absolut einzigartig: Erstmalig 40,9 % Online-Reichweite* für MeinBezirk.at in der neuen ÖWA*

• All Time High mit 93,075 Mio. Page Impressions*

40,9 % Online-Reichweite* ist der absolute Spitzenwert für unser Online-Portal. Erstmalig haben wir mit MeinBezirk.at die 40-Prozent Marke überschritten. Diese Top-Performance verdeutlicht, dass unsere Investitionen in das Produkt die erwarteten Ergebnisse bringen und bei den Userinnen und Usern ankommen und zeigt einmal mehr das hohe Vertrauen in uns als Medienhaus Georg Doppelhofer, Vorstand RegionalMedien Austria

Wien (OTS) - Die heute veröffentlichten Zahlen der ÖWA weisen mit 40,9% Online-Reichweite* den höchsten für das Portal MeinBezirk.at seit Start der neuen ÖWA Ende 2021 ermittelten Wert und somit ein Top-Ergebnis aus:

Mit 2,891 Mio. Userinnen und Usern* sowie 4,236 Mio. Unique Clients* ist das Portal der RegionalMedien Austria unter den Top-Online-Nachrichtenangeboten in Österreich nicht mehr wegzudenken.

Hohe Relevanz der lokalen Berichterstattung – regional vernetzt.

Die Performance des Online-Portals zeigt mit 2,891 Mio. Unique Usern* und dem absoluten – für MeinBezirk.at in der neuen ÖWA bisher ausgewiesenen – Höchstwert an 93,075 Millionen Page Impressions* die hohe Relevanz der regionalen Berichterstattung. Mit MeinBezirk.at liefern die RegionalMedien Austria Nachrichten aus der Lebensumgebung der Menschen und sind nah dran an den Geschehnissen in den einzelnen Bezirken Österreichs. Zusätzlich dazu rundet die MeinBezirk.at espresso-App das Informationsangebot für die mobile Zielgruppe äußerst erfolgreich ab.

*Quelle: ÖWA 01/2023: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion im angegebenen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Unique Clients, Page Impressions im angegebenen Monat insgesamt für MeinBezirk.at. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

Hinweis: Die Werte der neuen ÖWA werden seit Dezember 2021 veröffentlicht.

