FPÖ – Mahdalik ad kaputte Neubaugasse: Klimaheuchelei ist umweltschädlich

Klimahysteriker sollen für angerichteten Schaden geradestehen

Wien (OTS) - Sinnbildlich für die Verlogenheit linker Politiker sind für den Freiheitlichen Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik die Schäden an der erst kürzlich „umgestalteten Neubaugasse. Laut Medienberichten ist der klimafitte Belag aufgrund der schweren Gelenkbusse des 13A nach wenigen Monaten wieder kaputt. „Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wird seit Jahren Wien zu einer Großbaustelle verwandelt und in Wahrheit ein wesentlich höherer Schaden an der Umwelt produziert“, ärgert sich der Freiheitliche und warnt einmal mehr vor der Klimahysterie.

„Mit teilweise apokalyptischen Annahmen und Weltuntergangsszenarien rechtfertigen linke Politiker eine enorme Steuergeldverschwendung.“ Abschließend fordert Mahdalik persönliche Haftungen für jene Politiker, die unter dem Vorwand von Hitzeinseln und klimafitten Grätzeln das Steuergeld der Wiener zum Fenster hinauswerfen.

