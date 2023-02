SPÖ-Deutsch: Kickl-FPÖ soll Rechnungshof in Russland-Affäre freiwillig Einschau in die Parteifinanzen gewähren

Verdacht, dass Kickl-FPÖ möglicherweise vom Kreml finanziert wurde – Weigert sich FPÖ weiterhin, Rechnungshof prüfen zu lassen, erhärtet sich der Verdacht

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bekräftigt heute, Dienstag, seine Forderung an FPÖ-Chef Kickl, „alle Verträge der FPÖ mit der Putin-Partei ‚Einiges Russland‘ sofort offenzulegen und dem Rechnungshof volle Einsicht in die blaue Parteikasse zu ermöglichen“. Der Rechnungshof hat bekanntgegeben, den Vorwurf angeblicher Geldflüsse aus Russland an die FPÖ aus formalen Gründen nicht zu verfolgen. „Die Frage, ob der Rubel für pro-russische FPÖ-Politik im österreichischen Parlament in die blauen Parteikassen rollt, ist immer noch unbeantwortet. Wenn die FPÖ nicht von der Putin-Partei ‚Einiges Russland‘ bezahlt wurde, haben Kickl und Hafenecker sicherlich kein Problem damit, dem Rechnungshof freiwillig Einschau in die Parteifinanzen zu gewähren“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Wenn sich die FPÖ der Kontrolle weiterhin verweigere, erhärte sich der schwerwiegende Verdacht nur. Die FPÖ hat seit dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine 30 pro-russische Anträge im Parlament eingebracht. „Parteien haben die Aufgabe, für die Bevölkerung zu arbeiten und nicht für ausländische Regierungen. Die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, in wessen Auftrag die Kickl-FPÖ wirklich arbeitet“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. **** (Schluss) bj/ls

