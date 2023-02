Wien Holding: Twin City Liner mit Satelliten-WLAN ausgestattet

Wien (OTS) - Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, ist ab sofort immer in Verbindung! Der Schnellkatamaran ist das erste Linien- und Ausflugsschiff seiner Art auf der Donau, das über ein Satelliten-WLAN verfügt und damit seinen Passagier*innen eine schnelle und ununterbrochene Verbindung bieten kann. Diese bahnbrechende Technologie wird vom Mobilfunkunternehmen spusu am Twin City Liner umgesetzt.

„Mit dem neuen Satelliten-WLAN können wir unseren Gästen noch besseres und schnelleres Internet an Bord anbieten. Gerade bei Freizeit- und Tourismusangeboten ist es wichtig, mit der Zeit zu gehen und den Konsument*innen die beste Qualität anzubieten“, so Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

„Der Twin City Liner verbindet ab sofort nicht nur Städte und Länder miteinander. Mit dem neuen Satelliten-WLAN steht Passagier*innen ein innovatives Technologie-Upgrade zur Verfügung. Dieses bietet ihnen die Möglichkeit, sich an Bord weltweit zu vernetzen“, freut sich Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Generaldirektor-Stellvertreter Mag. Reinhard Karl.

Der Twin City Liner hat Reisenden bereits in den letzten Jahren kostenloses WLAN an Bord zur Verfügung gestellt. Allerdings ist die Versorgung mit GSM-Sendemasten entlang der Donau lückenhaft und so war abschnittsweise keine verlässliche Internet-Verbindung möglich. Diese Lösung entsprach nicht dem Qualitätsanspruch des Twin City Liners, daher wurde nach einer besseren Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige WLAN-Verbindung gesucht.

Gemeinsam mit dem Technologiepartner spusu geht das schnellste Schiff auf der Donau nun komplett neue Wege und setzt auf Satelliten-WLAN. Dieses ermöglicht schnelles Surfen auch in den abgelegensten Gegenden. Der erste richtige Test des neuen Satelliten-Internets erfolgte bei der Silvesterfahrt nach Budapest, er lieferte mehr als überzeugende Ergebnisse: Den Passagier*innen konnte eine schnelle und ununterbrochene Verbindung von Wien bis Budapest geboten werden.

So funktioniert das neue Satelliten-Internet am Twin City Liner

Der Vorteil von Satelliten-Internet besteht darin, dass eine Verbindung unabhängig von terrestrischen Daten- oder Telefonleitungen verfügbar ist. Es ist ortsungebunden und damit ideal für Schiffe wie z.B. den Twin City Liner. Denn die Satelliten befinden sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn, die bei freier Sicht zum Himmel eine durchgehende Verbindung ermöglichen. Dank der neuen, automatisch mitdrehenden Satellitenschüssel an Bord des Schnellkatamarans können Signale eingefangen und für die WLAN-Verbindung genutzt werden. Nutzer*innen an Bord müssen lediglich das Netzwerk „Twincityliner“ auswählen und können sofort lossurfen und die ersten Fotos mit ihren Liebsten teilen – das alles selbstverständlich kostenlos. Mit Start der Winterfahrten an den Wochenenden im Februar wird das neue Satelliten-Internet allen Passagieren auf ihren Reisen zur Verfügung stehen.

Twin City Liner: Infos und Tickets

Der Twin City Liner wird am 31.03.2023 mit bis zu sechs Fahrten täglich in die neue Saison starten. Bereits seit 4.02.2023 werden jeweils samstags, sonntags und an Feiertagen die beliebten Winterfahrten angeboten. Bei einer Fahrzeit von rund 75 Minuten pendelt der Schnellkatamaran dann wieder zwischen der Schiffstation City am Schwedenplatz und der Altstadt von Bratislava. Der Twin City Liner bietet 250 Personen Platz, verfügt über eine vom Schiffsinneren zugängliche Captain‘s Lounge am Oberdeck, Premium-Sitze und ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot. Kartenreservierungen und Fahrplanauskünfte unter der Telefonnummer +43 (0)1 904 88 80 bzw. unter www.twincityliner.com. Der Twin City Liner kann auch für Charterfahrten gebucht werden.

