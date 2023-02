Stadt Wien – Kindergärten: Gratulation an 71 neue Elementarpädagog*innen zu ihrem Abschluss

Wien (OTS) - 71 Studierende, 61 Frauen und 10 Männer, des Kollegs “CHANGE” haben heute im feierlichen Rahmen ihr Diplom erhalten. Sie alle haben ihre Chance für den Berufsumstieg an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien (bafep21) genutzt, um ihren neuen Traumberuf zu ergreifen. Im Februar schlossen insgesamt 3 Klassen das fünfsemestrige Kolleg „CHANGE“ ab.

Die Ausbildung zeichnet sich durch einen hohen Theorie-Praxis-Transfer aus. Die Studierenden können von Beginn an das Bildungsgeschehen im Kindergarten kennen lernen und bereits von Anfang an aktiv mitgestalten. Besonders attraktiv an der Ausbildung ist die Förderung durch den waff und das AMS, die Interessierte und Berufsumsteiger*innen während der Ausbildung finanziell unterstützen.

„Ich freue mich sehr, dass wir 71 neue Elementarpädagog*innen, die das Kolleg „Change“ an der bafep21 erfolgreich abgeschlossen haben, mit dem heutigen Tag im Dienst begrüßen dürfen. Aber nicht nur ich bin als Bildungsstadtrat darüber erfreut, auch die Kinder und deren Eltern können sich darüber freuen, dass motivierte, sehr gut ausgebildete Elementarpädagog*innen dabei behilflich sind, mit unseren Jüngsten die ersten, wichtigen Schritte in der Bildungslaufbahn gemeinsam zu gehen!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Ich gratuliere all unseren Absolvent*innen. Sie verstärken ab sofort die Teams der Wiener städtischen Kindergärten. Gemeinsam mit ihren fast 7.600 Kolleg*innen begleiten sie die Jüngsten bei den ersten Schritten in ihrer ersten Bildungseinrichtung. Sie ermöglichen den Kindern eine schöne und ereignisreiche Zeit im Kindergarten, die den Mädchen und Buben noch lange in Erinnerung bleiben wird.“ freut sich die Abteilungsleiterin Karin Broukal.

Die Stadt Wien setzt schon seit Jahren Initiativen, um dem anhaltenden Fachkräftemangel im Bereich der Elementarpädagogik entgegenzuwirken. Der Schwerpunkt der bafep21 liegt bereits seit 2008 in der Erwachsenenbildung. Mit dem Angebot des Kollegs “CHANGE” werden besonders Berufsumsteiger*innen erreicht. Die bafep21 ist die größte Ausbildungsstätte in Österreich, 20% aller Kollegstudierenden in Österreich absolvieren momentan ihre Ausbildung an der bafep21.

Infotag bafep21:

Am 3.3.2023 in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr findet der nächste Infotag an der bafep21 (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) statt. Interessierte erhalten Informationen zu den Berufsfeldern im Kindergarten und können Teil des großen Teams der Stadt Wien – Kindergärten werden und so die Zukunft unserer Stadt aktiv mitgestalten.

Rückfragen & Kontakt:

Mirjana Savic, Bakk.a phil.

+43 676 8118 90295

mirjana.savic @ wien.gv.at