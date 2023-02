Lesung „Female Rage“ am 16.2. im Bezirksmuseum 13

Beginn: 19.00 Uhr, Eintritt frei, Info: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - In Kooperation mit dem „Haymon Verlag“ organisiert das ehrenamtlich tätige Team des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) am Donnerstag, 16. Februar, einen Rezitationsabend. Um 19.00 Uhr beginnt die Veranstaltung im Saal. Beatrice Frasl beschäftigt sich in ihrem Werk „Patriarchale Belastungsstörung“ mit dem Gesundheitssystem und setzt sich mit den Zusammenhängen von Patriarchat und mentaler Gesundheit auseinander. Anja Bachl wird Texte aus ihrem ersten Lyrik-Band „weich werden“ vortragen und damit die Herzen der Zuhörer*innen erreichen. Moderatorin: Andrea Czak („Verein feministische Alleinerzieherinnen, FEMA“). Der Zutritt ist frei. Spenden für das Museum werden angenommen. Auskunft und Anmeldung zur Lesung mit dem Titel „Female Rage“: Telefon 877 76 88 (Mittwoch: Nachmittag). Museumsleiter Ewald Königstein informiert auch per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Verlagshaus „Haymon“: www.haymonverlag.at

Verein feministische Alleinerzieherinnen: www.verein-fema.at

Autorin Beatrice Frasl: www.facebook.com/fraufrasl/

Lyrikerin Anja Bachl: www.anjabachl.com/uber-pages

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing

