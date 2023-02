Pflegekoffer für mehr als 1.500 Kindergartenkinder

LR Teschl-Hofmeister: Kindertheaterstück „Der geheimnisvolle Koffer“ bringt den Jüngsten den Pflegeberuf näher

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Kindertheaterstück „Der geheimnisvolle Koffer“ – konzipiert von der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) -brachte gemeinsam mit dem Team Sieberer bereits über 1.500 Kindern das Thema Pflege näher und stellte dabei den Alltag von Pflegekräften vor. Diese erste Bilanz zeigt, wie interessiert schon die Jüngsten am Pflegeberuf sind.

„Jedes Kind kennt schon in jungen Jahren einen Arztkoffer, nicht jedoch einen Pflegekoffer. Deshalb wollen wir mit dem Kindertheaterstück auf spielerische Art und Weise den Jüngsten diesen wichtigen Beruf näherbringen und aufzeigen, welche Aufgaben ausgeübt werden können“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und weiter: „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot bisher so gut angenommen wurde und dass die Theaterstücke an den Landeskindergärten bis in den Herbst aufgeführt werden.“

Für die Idee verantwortlich ist Annette Wachter, Pflegedirektorin im UK Krems. Gemeinsam mit der NÖ LGA hat sie ein Recruiting Konzept für Kindergartenkinder ausgearbeitet: „Mit diesem Konzept wollen wir schon den Drei- bis Fünfjährigen die schönen Seiten des Pflegeberufs vorstellen und näherbringen.“ Dazu gehört unter anderem ein Pflegekoffer mit allen wichtigen Inhalten, um viel über die Pflege zu erfahren und zu lernen. Passend dazu hat sich das Team rund um Paul Sieberer für das Theaterstück eine schöne Geschichte ausgedacht. Am Ende erhält jedes Kind auch einen Pflegekoffer, um zu Hause gleich weiter spielen zu können. Im Pflegekoffer sind neben den zwei neuen Hasen-Stofftieren Lisa und Lukas auch ein Memo-Spiel, ein neues Kinderbüchlein, ein Bastelheft, Buntstifte und Pflaster enthalten.

