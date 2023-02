Junge österreichische Musik in „Live@RKH“: OSKA am 22.2., Zelda Weber am 7.3. und EsRAP am 9.3. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Im Februar und März stehen drei Konzerte im ORF RadioKulturhaus im Zeichen junger österreichischer Musik. Den Auftakt macht Indie-Pop-Sängerin OSKA am 22. Februar, am 7. März präsentiert Zelda Weber ihr neues Album „Crude“ und am 9. März stehen EsRAP auf der ORF RadioKulturhaus-Bühne. Die drei Konzerte im Großen Sendesaal beginnen jeweils um 20.00 Uhr und können auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

„My world, My love, Paris“ heißt OSKAs Debütalbum, das 2022 erschienen ist und das sie am Mittwoch, den 22. Februar im ORF RadioKulturhaus präsentiert. Die Waldviertlerin Maria Burger alias OSKA unterschrieb 2020 ihren ersten Plattenvertrag, veröffentlichte im Jänner 2021 ihre Debüt-EP „Honeymoon Phase“, landete mit vier ihrer Songs in den österreichischen Airplay-Charts und gewann 2022 ihren ersten Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie „Best Sound“. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Am Dienstag, den 7. März gastiert die junge steirische Sängerin Zelda Weber im ORF RadioKulturhaus. Sie komponiert eigene Songs, interpretiert sie, spielt Klavier, gelegentlich auch Gitarre und veröffentlicht im März ihr Debütalbum „Crude“. Sie hat sich mit Songs wie „Oblivious“, „Go!“ oder „Pretentious“ einen Namen gemacht, spielte mit ihrer Band „The Rosettes“ Live-Termine in ganz Österreich und ist dabei, sich Platz, Rang und Respekt in der österreichischen Musikszene zu verschaffen.

Das Hip-Hop-Duo EsRAP ist am Donnerstag, den 9. März im Großen Sendesaal zu Gast, verströmt mit dem neuen Album „Mamafih“ intensives Club-Feeling und lässt moderne Beats mit Arabeske verschmelzen. Zusammen mit der Rockband „Gasmac Gilmore“ werden EsRAP erstmals neue gemeinsame Songs live präsentieren. Außerdem mit dabei: der Klassik-Pianist Marino Formenti und DJ Testa.

Der Eintritt für die Konzerte von Zelda Weber und EsRAP beträgt jeweils EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

