„Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“

Neue Sonderausstellung im Haus der Geschichte in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Freitag, 17. Februar, wird um 19 Uhr im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten die neue Sonderausstellung „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ eröffnet. Kuratiert vom Team des Hauses gemeinsam mit Jessica Richter vom Institut für die Geschichte des ländlichen Raumes sowie dem Schriftsteller Martin Prinz und begleitet von Illustrationen von Lenz Mosbacher, thematisiert die Ausstellung die vielen sozialen Bewegungen, die vom Land ausgehen, haben doch Protest und Aufbegehren im ländlichen Raum die soziale und politische Entwicklung der letzten 170 Jahre entscheidend mitgeprägt.

Damit will die Ausstellung einer Geschichtsschreibung entgegenwirken, die den ländlichen Raum als politisch passiv und diesbezüglich abhängig von den städtischen Machtzentren betrachtet. In insgesamt 15 Beispielen werden dabei Streiks und Proteste aus einem breiten politischen Spektrum, getragen von Menschen aus verschiedenen Milieus und mit unterschiedlichsten Anliegen, präsentiert: Dabei geht es um Hans Kudlich, den „Bauernbefreier“ von 1848, ebenso wie um den Protest von Tabakarbeiterinnen in Stein gegen die Entlassung einer Kollegin, um die großen Streiks in den Rüstungsbetrieben in Neunkirchen und im Traisental ebenso wie um ein Widerstandsnetzwerk von Zwangsarbeitern in der NS-Zeit oder das Aufbegehren von Dienstbotinnen und Saisonarbeitern am Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu den jüngeren Beispielen zählen die Traktordemos der 1970er-Jahre, der Semperit-Streik in Traiskirchen 1978 und die Besetzung der Hainburger Au 1984.

Die Eröffnung am Freitag, 17. Februar, ist eine öffentliche und bietet Veranstaltung bei freiem Eintritt die Möglichkeit, neben der Schau selbst auch das Team der Ausstellung kennenzulernen; musikalisch begleitet wird der um 19 Uhr beginnende Festakt von der Quetschwork-Family. Bereits einen Tag vor der Eröffnung, am Donnerstag, 16. Februar, lädt das Haus der Geschichte zu einer Presseführung durch die neue Ausstellung mit Christian Rapp, dem wissenschaftlichen Leiter des Hauses der Geschichte, der Historikerin Jessica Richter, dem Zeichner und Texter Lenz Mosbacher sowie dem Schriftsteller Martin Prinz; Beginn ist um 10 Uhr.

Ausstellungsdauer: bis 21. Jänner 2024; Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag bzw. an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr. Anmeldungen zur Eröffnung unter 02742/908090-998 und e-mail anmeldung @ museumnoe.at bzw. zur Presseführung unter 0664/60499911, Mag. Florian Müller, und e-mail presse @ museumnoe.at. Allgemeine Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse