Niederösterreich Bahnen sind erneut ein „Great Place to Work“

LR Schleritzko: Niederösterreich Bahnen zählen zu Österreichs attraktivsten Arbeitgebern

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreich Bahnen wurden zum zweiten Mal mit dem Arbeitgeberzertifikat „Great Place to Work“ vom gleichnamigen Institut ausgezeichnet. Basis der Re-Zertifizierung war eine anonyme Befragung aller Mitarbeiter der Niederösterreich Bahnen Gruppe im Jänner 2023. „Seit mehr als 30 Jahren arbeitet ‚Great Place to Work‘ mit erfolgreichen Unternehmen aller Branchen auf der ganzen Welt zusammen. Mit dem Ziel, jene Arbeitgeber mit besonders guter Arbeitsplatzkultur vor den Vorhang zu holen. Ich freue mich sehr, dass auch unsere Niederösterreich Bahnen dieses Zertifikat tragen und sich zu Österreichs attraktivsten Arbeitgebern zählen dürfen“, informiert Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Die Mitarbeiter gaben „ihren“ blau-gelben Bahnen und Bergbahnen ein hervorragendes Feedback: 93 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei den Niederösterreich Bahnen einen sehr guten Arbeitsplatz haben. Neun von zehn Mitarbeitern möchten noch lange im Unternehmen tätig sein und heben besonders den starken Teamgeist hervor. Ebenfalls neun von zehn Befragten empfehlen die Niederösterreich Bahnen als Arbeitgeber aktiv weiter und sind stolz auf die gemeinsam geleistete Arbeit.

Im Jahr 2021 wurden die Niederösterreich Bahnen erstmalig mit dem Arbeitgeberzertifikat „Great Place to Work“ ausgezeichnet. „In diesen herausfordernden Zeiten macht uns die Re-Zertifizierung zum ‚Great Place to Work‘ besonders stolz. Das Feedback unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigt deutlich, dass es gerade unser Teamgeist und unsere starke Unternehmenskultur sind, die uns erfolgreich durch Krisen bringen. Mit dem erneuten Zertifikat machen wir unsere gemeinsamen Werte und unsere gelebte Kultur auch nach außen hin sichtbar“, sagt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Great Place to Work® befragt seit über 30 Jahren Mitarbeitende in Unternehmen rund um den Globus zu ihrer Arbeitsplatzerfahrung und gilt als weltweit führend in Sachen Unternehmenskultur, Mitarbeiterbefragung und Employer Branding. Die Arbeitgeber-Gütesiegel von Great Place to Work® stehen für herausragende Arbeitgeber, die geprägt sind von einer vertrauensbasierten und mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. Diese umfasst Werte wie Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist und Stolz.

