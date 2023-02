JP Immobilien: „Wohnen an der Wiedner Hauptstraße“

Beispielhafter Wohnbau nach allen Aspekten der Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - In der Wiedner Hauptstraße, unweit des Stadtzentrums, lässt JP Immobilien mit einem hochwertigen Wohn- und Atelierhaus ein besonderes Projekt entstehen, das nachhaltige Bauweise und moderne Architektur beispielhaft miteinander verbindet.

Die beim gesamten Bauprojekt Wiedner Hauptstraße 140 auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Planung und Bauweise werden diesen Wohnbau zu einem hellen, freundlichen und grünen Fleck inmitten der Stadt machen. Die Anlage wird aus zwei Baukörpern mit unterschiedlichen Wohnangeboten bestehen. Im straßenseitig gelegenen Teil entstehen 42 Apartments in Größen-Varianten von der kompakten Zweizimmerwohnung bis zur Dachgeschosswohnung.

Dazu kommen im hinteren Trakt der Anlage 15 Townhouses. Hier werden Maisonette-Einheiten mit eigenen Gärten und Loggien errichtet. Wer hier künftig wohnen wird, kann die seltene Verbindung von urbanem mit ruhigem, zentrumsnahen Wohnen genießen. Ein Jugendspielraum samt Freifläche und ein GYM runden die Annehmlichkeiten im Wohnbau in Margareten ab.

Die gesamte Anlage wird in hellen, einladenden Farbtönen gehalten sein, das Foyer durch sein freundliches Ambiente bestechen. Im Erdgeschoss werden sich praktische Paket-Empfangsboxen und die digitale Verwaltungs- und Nachbarschaftsplattform „puck“ befinden. Diese Plattform beinhaltet alle wichtigen Mitteilungen, Termine und Grätzel-News, Wetterdaten und Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel und ermöglicht den Hausbewohnern eine nachbarschaftliche Vernetzung. Der moderne, barrierefreie Personenaufzug wird den ungehinderten Zugang zu allen Wohneinheiten und der Tiefgarage sichern.



Die Umwelt im Fokus



Das Haus wird nach allen Erkenntnissen der Nachhaltigkeit errichtet. Die Dächer werden mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet und die zentrale Wärmeaufbereitung wird aus dem öffentlichen Versorgungsnetz gespeist. Die Kälteversorgung wird über eine Wärmepumpe im Untergeschoß erfolgen. In der Tiefgarage werden Vorbereitungen für E-Mobilität getroffen.

„Wir schaffen in der Wiedner Hauptstraße mit Unterstützung von F+P Architekten ein Musterbeispiel heutigen Bauens. Wir zeigen, dass smarte, moderne Architektur und nachhaltige, energiesparende Bauweise kein Widerspruch sind. Ästhetik und Wohnkomfort verbinden sich dank eines umweltschonenden Konzepts zu einer neuen zeitgemäßen Form des Bauens“ , so der geschäftsführende Gesellschafter von JP Immobilien, Daniel Jelitzka.

Die Lage



Die Wiedner Hauptstraße verbindet die Kärntner Straße mit der Triester Straße - eine Achse, über die man seit der Römerzeit vom Zentrum Wiens in den Süden gelangt.

Die Wohnanlage in der Wiedner Hauptstraße befindet sich in einem urbanen Umfeld mit zahlreichen Restaurants, Gasthäusern und Cafés. Es gibt hier alle Arten von Einkaufsmöglichkeiten, beginnend mit großen Supermärkten bis hin zu kleinen spezialisierten Läden und Handwerksgeschäften.

Die Anlage ist perfekt an das hervorragende Netz der Wiener öffentlichen Verkehrsmittel angebunden. Mit den Straßenbahnen 62 und 1, sowie der Badner Bahn erreicht man die Wiener Oper in einer Viertelstunde. Vom nahegelegenen Matzleinsdorfer Platz fährt man mit der S-Bahn rund zehn Minuten zum Hauptbahnhof. Der Ausbau der U 2-Linie wird in naher Zukunft eine Anbindung an das Wiener U-Bahn-Netz bringen.

Die Autobahn A 2, Richtung Süden ist in wenigen Fahrminuten erreichbar.

Gestaltung: F+P ARCHITEKTEN

Eigentumswohnungen mit Freiflächen (Garten, Loggia, Balkon, Terrassen)

42 Apartments (Straßentrakt), 15 Townhouses

1–4 Zimmer

30 m² bis 107 m²

Tiefgaragenplätze

Über JP Immobilien



Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung mit jährlich rund 600 Objekten, Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser mit derzeit rund 120 Zinshäusern im Eigentum, Bauträger, der zur Zeit rund 200.000 m2 entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet und Hospitality mit einem aktuellen Bestand von 16 Hotels mit 4.255 Zimmern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Menasse-Eibensteiner / JP Immobilien

T: +43 699 126 39 220

petra @ menassemenasse.at

www.menassemenasse.at