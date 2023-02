SJ-Greiner: „Zum Valentinstag wollen wir keine Blumen – wir wollen kostenlose Menstruationsartikel!“

Sozialistische Jugend fordert zum Valentinstag rasche Maßnahmen gegen Periodenarmut

Frauen* wirtschaftlich durch kostenlose Tampons und Binden zu entlasten, ist keine Hexerei, sondern einzig und alleine eine Frage des politischen Willens. Romana Greiner, SJ Frauen*sprecherin 1/3

Zum Valentinstag wollen wir keine Schokolade oder Blumen – sondern kostenlose Menstruationsartikel! Romana Greiner, SJ Frauen*sprecherin 2/3

Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet. Es kann nicht sein, dass sich junge Frauen* entscheiden müssen, ob sie sich in der Schule eine Jause kaufen, mit Freund*innen ins Kino gehen oder Tampons kaufen. Romana Greiner, SJ Frauen*sprecherin 3/3

Wien (OTS) - „Es sind durchschnittlich 3.400 Euro, die Frauen* im Laufe ihres Lebens für Tampons, Binden und andere Menstruationsartikel ausgeben müssen. Im Moment sind diese Kosten unvermeidbar, da sich Frauen* immerhin nicht aussuchen können, ob sie bluten oder nicht. Diese finanzielle Mehrbelastung macht ganz vielen Frauen* zu schaffen – Zum Valentinstag wollen wir keine Schokolade oder Blumen – sondern kostenlose Menstruationsartikel! “, so Romana Greiner, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ).



Gerade für viele junge Frauen* seien die Kosten für Periodenartikel eine enorme Belastung. „ Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet. Es kann nicht sein, dass sich junge Frauen* entscheiden müssen, ob sie sich in der Schule eine Jause kaufen, mit Freund*innen ins Kino gehen oder Tampons kaufen. Frauen* werden in unserer Gesellschaft mit enormen Kosten belastet, nur weil sie ihre Menstruation haben. Daher ist für uns klar, dass es an allen öffentlichen Orten kostenlose Menstruationsartikel braucht – gerade dort, wo sich junge Menschen aufhalten!“, so Greiner weiter.



Greiner betont positive nationale wie internationale Beispiele, in denen das Problem der Periodenarmut bereits in Angriff genommen wurde. “ Frauen* wirtschaftlich durch kostenlose Tampons und Binden zu entlasten, ist keine Hexerei, sondern einzig und alleine eine Frage des politischen Willens. So sind in Schottland etwa an allen Schulen kostenlose Menstruationsartikel verfügbar. Auch in Wien wurde mit der Roten Box im vergangenen Jahr ein vielversprechendes Pilotprojekt durchgeführt. Es liegt nun in den Händen der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass Projekte wie diese flächendeckend weitergeführt werden und Frauen* in diesem Punkt keine Nachteile mehr davontragen”, so Greiner abschließend.



Unter folgendem Link finden Sie frei verfügbare Fotos einer Medienaktion zu diesem Thema, die im Rahmen der Kampagne „Wir bluten aus – Frau* sein darf nicht arm machen!“ entstanden sind: https://flickr.com/photos/171306347@N06/albums/72177720296675576



