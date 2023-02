Immobilienkongress IFL23: Shortage (R)Evolution – Der Ressourcenverknappung entgegentreten

Wien (OTS) - Der Immobilienkongress IMMO FutureLab (kurz IFL) geht in diesem Jahr bereits in die sechste Runde: Der Event am 9. Mai 2023 dreht sich heuer rund um das Thema Ressourcenverknappung und welche Möglichkeiten dadurch in der Immobilienbranche geschaffen werden können. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Von Rohstoff- und Energieverknappung, über die Bodenversiegelung bis hin zum Fachkräftemangel – viele Ressourcen neigen sich dem Ende zu. Die Verknappung erhöht die Komplexität bei der Entwicklung von Immobilienprojekten und stellt viele Unternehmen auf die Probe. Wie man daraus neue Möglichkeiten schaffen kann, beleuchten heuer die Speaker des IMMO FutureLabs.

Der Innovationskongress findet am 9. Mai 2023 wieder in der bewährten Location, dem Reaktor Wien, statt. Dieses Jahr wird unter dem Motto „Shortage (R)Evolution“, die Problemstellung der Verknappung aus unterschiedlichen Gesichtspunkten betrachtet und entsprechende Lösungsansätze erläutert. Unter den Redner:innen befinden sich unter anderem Karina Schunker (EHL), Carmen Dilch (FH Wien der WKW) oder auch Franz Mittermayer (EVN).

Spannende Keynotes und innovative Ideen

Im Rahmen der Veranstaltung behandeln Branchen-Expert:innen in spannenden Vorträgen unterschiedliche Strategien gegen die Ressourcenverknappung. Neben Regionalität bei Rohstoffen, erneuerbaren Energieträgern oder auch der Nachverdichtung im Bestand, werden auch passende Aus- und Weiterbildungen thematisiert. Die Redner:innen des Immo FutureLabs 23 beschäftigen sich außerdem mit wichtigen Fragestellungen, wie beispielsweise der sinnvollen Nutzung von Flächenressourcen oder der Steigerung der Lebensqualität im Wohnbau. Dabei zeigen die Speaker vor allem auf, wie das Problem der Ressourcenverknappung nicht nur bekämpft, sondern sogar in eine große Chance umgewandelt werden kann.

Die Idee zum Event kam von den Mitinitiatoren Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer der Delta Unternehmensgruppe und Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI). Der Veranstalter, die epmedia Werbeagentur, hat auch dieses Jahr ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Die Teilnehmer:innen dürfen sich auf interessante Diskussionen zum Thema Verknappung freuen.

Allgemeines zum IMMO FutureLab:

Das IMMO FutureLab wurde mit dem Ziel geschaffen, das zukunftsorientierte Denken in der Branche zu fördern, neue Themen aufzugreifen und den Teilnehmer:innen ein Forum zum Austausch zu bieten. Jedes Jahr lockt der eintägige Innovationskongress rund 100 Branchenexpert:innen in den Reaktor, um ihre Meinungen auszutauschen. Als Veranstalter zeichnet die epmedia Werbeagentur verantwortlich, die unter anderem den Immobilienball, den Immobilienaward Cäsar sowie den Real Estate Leaders Summit re.comm zu ihren Eventformaten zählt. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren DELTA, EHL und ÖGNI. Außerdem unterstützten die Medien- und Kooperationspartner Die Presse, Immobilien Magazin, Kurier und ACE der TU Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.immofuturelab.at

Details zum Event:

Datum: Dienstag, 9. Mai 2023

Zeit: 08:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Reaktor Wien, Geblergasse 40, 1170 Wien

Tickets erhältlich unter https://www.immofuturelab.at/#tickets

Student:innen der Immobilienwirtschaft, Studierende und Alumni des ACE der TU Wien, sowie Mitglieder des IG Lebenszyklus, der FIABCI der ÖGNI, der RICS und Salon Real können sich einen Ticketrabatt sichern!

