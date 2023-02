ExpressVPN erreicht die Marke von vier Millionen aktiven Abonnenten

Britische Jungferninseln (ots) - ExpressVPN, führendes Unternehmen im Bereich Datensicherheit und Privatsphäre, gibt bekannt, dass der VPN-Dienst nun von vier Millionen zahlenden Abonnenten in über 180 Ländern genutzt wird.

Gleichzeitig kündigt ExpressVPN eine neue Partnerschaft mit UA.SUPPORT an und unterstützt damit diejenigen, die am dringendsten eine sichere, private Internetverbindung benötigen. Die NGO UA.SUPPORT setzt sich dafür ein, Flüchtlingen Rechtshilfe zu ermöglichen und die gesponserten ExpressVPN-Lizenzen und Cybersicherheitstrainings sollen der Organisation - und vielen anderen - dabei helfen, ihre Aufgaben auch unter herausfordernden und bedrückenden Umständen zu erfüllen. Sowohl online als auch offline.

"Vier Millionen sind ein großer Meilenstein für uns", sagt Harold Li, Vice President von ExpressVPN. "Und natürlich sind wir stolz darauf. Aber letztendlich ist das nur möglich, weil so viele Menschen endlich erkennen, dass sie mehr Kontrolle über ihr digitales Leben haben wollen und ihre Privatsphäre und Sicherheit schützen müssen. Das ist es, was uns wirklich antreibt. Die Bedürfnisse und Herausforderungen, mit denen die Menschen online konfrontiert sind, ändern sich ständig - also müssen auch wir uns ändern. Wir wollen niemanden im Stich lassen, schon gar nicht 4 Millionen."

Im vergangenen Jahr hat ExpressVPN einige wichtige Schritte gemacht, darunter:

Erweiterung des Angebots über traditionelle VPNs hinaus: ExpressVPN hat mit Aircove sein erstes Hardware-Produkt und gleichzeitig den einzigen WLAN-6-Router mit VPN vorgestellt. Darüber hinaus veröffentlichte das Unternehmen die Beta-Version von Keys, einem in die ExpressVPN-App integrierten Passwort-Manager.

Entwicklung und Einführung wegweisender Technologien wie "Lightway" und Stärkung des VPN-Dienstes mit Funktionen wie dem "Threat Manager" oder "Parallel Connections".

Stärkung des Vertrauens und der Transparenz einschließlich der Veröffentlichung von insgesamt elf unabhängigen, von Dritten durchgeführten Audits. Weiterhin hat ExpressVPN eine der höchsten Prämien auf BugCrowd ausgesetzt: 100.000 Dollar für jeden, der einen kritischen Sicherheitsfehler in TrustedServer findet und nachweisen kann.

Unterstützung derjenigen, die am meisten von den ExpressVPN-Services profitieren: Der Zugang zu einem freien und offenen Internet ist entscheidend für Menschen, die sich vernetzen, organisieren und Unterdrückung überwinden wollen. Im vergangenen Jahr hat ExpressVPN über 1.000 kostenlose Abonnements an NGOs, Aktivisten und Journalisten mit entsprechendem Bedarf verteilt.

Seit seiner Gründung hat ExpressVPN dazu beigetragen, dass Millionen von Nutzern die Kontrolle über ihre Aktivitäten im Internet übernehmen bzw. behalten können. Der preisgekrönte VPN-Service des Unternehmens wird von Verbraucher- und Branchenexperten als vertrauenswürdig eingestuft und empfohlen.

