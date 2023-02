Sicherheitsverbesserung durch branchenweit erstes gamifiziertes „Sicherheitssimulator"- Training für Mitarbeitende im Energiesektor

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Eine neue Fallstudie des Technologie-Innovators im Bereich Lernen und Entwicklung Attensi zeigt, wie sich die Energieindustrie zunehmend der Simulationstechnologie in der nächsten Generation für Sicherheitsschulungen zuwendet.

Die Attensi-Lösung, die für das globale Energieunternehmen Equinor entwickelt wurde, ist ein mobiles, spielbasiertes „Sicherheitssimulator"-Trainingsprogramm, das realistische 3D-Szenarien nutzt. Das Training war ein wichtiger Bestandteil der Berufsentwicklungsinitiative „Always Safe" von Equinor für seine mehr als 21.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern.

„Sicherheit steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und dieses gamifizierte Training vermittelt ein echtes Verständnis dafür. Passive Webinare oder Schulungsvideos können da einfach nicht mithalten", so Erik Sørhaug, Leader of Innovation and Services an der Equinor University. „Diese erfolgsentscheidende Schulung soll sicherstellen, dass jeder, von einem neuen Techniker, der zum ersten Mal auf offener See ist, bis hin zum Leiter der Ölplattform, optimale Sicherheitspraktiken befolgen kann."

Die maßgeschneiderte, gamifizierte 3D-Simulation von Attensi wurde entwickelt, um Hochsee-Arbeitende bewährte Verfahren zur Sicherheit zu vermitteln, indem sie sie dazu auffordert, realistische, gamifizierte Szenarien abzuschließen. Das digitale Sicherheitstraining umfasst anspruchsvolle Simulationen und Lernmodule, die als Videospiele ausgegeben werden – mit einem Multi-Stakeholder-Design, das eine risikobewusste Kultur auf allen Ebenen des Unternehmens integriert.

Nutzerumfragen zeigen, dass das Programm nicht nur herausfordernd und ansprechend (93 %), sondern auch gut geeignet ist, um Sicherheitskompetenzen zu erhöhen (90 %).

„Equinor hält sich an die höchsten Sicherheitsstandards der Branche, was bedeutet, dass sie einen Trainingsansatz benötigen, der effektiv genug ist, um sicherzustellen, dass die Lernenden diese Standards erfüllen", so Attensi-Partner Kjell-André Steffensen. „Herkömmliche Online-Lernübungen und reines Abhaken bergen das Risiko, dass Wissenslücken bleiben, was durch gamifizierte Schulungen überbrückt werden kann und sicherstellt, dass die Lektionen in das Verhalten der Mitarbeitenden eingebettet werden, wenn es am meisten darauf ankommt – in sicherheitsbewussten industriellen Umgebungen und vor Ort."

Die Nutzung von Spielen als Basis für das Training fördert die Wiederholung, wodurch sichergestellt wird, dass die Lektionen und Verhaltensweisen den Arbeitenden in Fleisch und Blut übergehen. Attensi und Equinor haben das lebensnahe Simulationsspiel so angepasst, dass es das spezifische Erscheinungsbild, den technischen Kontext und die Betriebsumgebung widerspiegelt, die Hochsee-Arbeitenden erkennen.

Von der Farbe der Helme bis zur Terminologie, die auf Ölbohrinseln verwendet wird, wurden die detaillierten technischen Prozesse und Werkzeuge, die für die sichere Ausführung jeder Aufgabe erforderlich sind, nachgebildet. Entscheidend ist, dass fast 9 von 10 Benutzern die Charaktere und Rollen der Simulation sehr gut erkennen konnten und sie genau ihren täglichen Betriebsabläufen entsprachen. Die Simulationen ermöglichten es den Mitarbeitenden, ihr Sicherheitstraining in einer fehlersicheren Umgebung in die Praxis umzusetzen, in der Fehler nicht zu echten Verletzungen oder Geräteschäden führen.

Auf der Grundlage dieses Erfolgs ist Equinor eine Unternehmenspartnerschaft mit Attensi eingegangen und ist bereits dabei, den Ansatz und die bewährten Verfahren auf seine globale Belegschaft auszuweiten.

Informationen zu Attensi

Attensi hat ein gamifiziertes Simulationstraining in über 150 Ländern und mehr als 50 Sprachen durchgeführt. Zu unseren Kunden gehören Circle K, Bosch Siemens Home Appliances, Accenture, Hiscox, Scatec Solar und viele mehr.

