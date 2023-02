MFG: Ab jetzt Zukunft!

EINLADUNG ZUR PRESSEKONFERENZ: Neuer MFG-Bundesvorstand stellt sich vor:

Oberösterreich (OTS) - Wir laden Sie sehr herzlich zur morgigen Pressekonferenz von MFG Österreich ein. Unter dem Motto „Bewährte Kräfte für einen österreichweiten Zukunftsweg“ präsentiert sich der neue Bundesvorstand und erläutert dabei seine Ziele, Ideen und Pläne.

2021 ging mit der MFG eine völlig neue politische Bewegung an den Start, die vor allem in Oberösterreich starke Akzente setzte und im Herbst 2021 auch mit einem starken Ergebnis in den Oö. Landtag einziehen konnte. Dieser „oberösterreichische Weg“ soll künftig auch die Landkarte für den weiteren Erfolg von MFG im Bundesgebiet darstellen. Der neue MFG-Bundesparteiobmann Joachim Aigner und der Bundesvorstand laden dazu sehr herzlich zur Pressekonferenz mit allen weiteren Details ein.

Wann: 14. Februar 2023 / 10:00 Uhr

Wo: Presseclub Saal C+D, Landstraße 31 (1. Stock), 4020 Linz

Achtung: Livestream im Internet unter https://www.facebook.com/mfg.oesterreich und https://www.youtube.com/@MFG-Oesterreich

Rückfragen & Kontakt:

MFG Österreich

(+43 732) 93167 6500

presse-ooe @ mfg-oe.at

https://www.mfg-oe.at/