Bürgermeister Ludwig empfing Schulklasse im Wiener Rathaus

Wien (OTS/RK) - Heute, Montag, hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig jene Schüler*innen ins Rathaus eingeladen, an die Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl Ende Jänner seine umstrittenen Aussagen gerichtet hat. Dieser gab damals in einer TV-Sendung Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu verstehen, dass ohne sie „Wien noch Wien wäre“.

Bürgermeister Ludwig hieß die Schulklasse am ersten Tag nach den Semesterferien herzlich willkommen und sprach bei der Einladung von „einem persönlichen Anliegen“. „Selbstverständlich gehört Ihr zu Wien, Ihr seid ein wichtiger Teil dieser Stadt und dieser Gesellschaft. Wir stehen hinter Euch“, sagte Ludwig. Niemand habe das Recht, den Schüler*innen ihre Heimat Wien abzusprechen, so der Wiener Bürgermeister. „Diese ewiggestrige und menschenverachtende Geisteshaltung gilt es klar zu verurteilen.“

Wien als Schmelztiegel

Für Ludwig sei Wien immer schon ein Schmelztiegel von unterschiedlichen Kulturen gewesen, wie auch bereits die Volkszählung im Jahr 1890 gezeigt habe. „Es hat also immer schon Zuwanderung in der Geschichte der Stadt gegeben“, führte Bürgermeister Ludwig aus. Er sprach von einem „Fantasieprodukt“, das die FPÖ bewusst erzeugen würde, um Menschen gegeneinander auszuspielen.

Wien habe nicht nur in der Vergangenheit von Zuwanderung profitiert. „Viele Bereiche der Stadt würden ohne Migrantinnen und Migranten auch heute gar nicht mehr funktionieren“, wies Ludwig auf die Wichtigkeit dieser Gruppe hin. „Ein Drittel aller Wiener Beschäftigten hat heute eine ausländische Staatsangehörigkeit.“ Ein Wien ohne Migrant*innen wolle sich der Wiener Bürgermeister nicht vorstellen. „Es wäre keine so junge und keine so zukunftsreiche Metropole wie jetzt“, sagte Ludwig.

Ludwig bedankte sich noch einmal bei den Schüler*innen fürs Kommen und drückte seinen Respekt für das Verhalten der Jugendlichen aus. „Mit Eurem Einsatz habt ihr bewiesen, dass Ihr und Eure Generation Teil dieser Gesellschaft seid und, dass ihr die Zukunft positiv mitgestalten werdet – in einer Stadt, in der das friedliche Miteinander und der soziale Zusammenhalt großgeschrieben werden.“ Im Anschluss an das Treffen mit Bürgermeister Ludwig bekamen die Schüler*innen eine kleine Stärkung und eine Führung durch das Rathaus. (Schluss) kri/wei

