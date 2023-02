SPÖ-Heide: Digitalisierung macht ländliche Regionen als Wohnort attraktiv

Arbeitsgruppe des EU-Parlaments zu Gast in Linz

Wien (OTS/SK) - Die interfraktionelle Arbeitsgruppe des europäischen Parlaments „RUMRA & Smart Villages“ hat zusammen mit dem European Smart Villages Forum eine sogenannte „fact finding mission“ nach Linz und Umgebung unternommen. Dort wurden „best practice“-Beispiele gesammelt, die für ganz Europa angewendet werden können. EU-Abgeordneter Hannes Heide hat die Informationsreise gemeinsam mit seinem slowenischen Kollegen Franc Bogovič initiiert und zieht Resümee: „Die Reise nach Linz und Umgebung war sehr erfolgreich und hat uns gezeigt, welche Möglichkeiten eine funktionierende Digitalisierung im ländlichen Raum bietet. Ziel ist es, Europa dezentral und regional zu gestalten, um so die Europäische Union für die Menschen spürbar zu machen. Ländliche Gebiete und mittelgroße Städte haben dabei das Potential, Innovation und Digitalisierung zu ihrem Aushängeschild zu machen. Die Linzer Region ist ein Paradebespiel dafür, wie neue Technologien nicht nur die bestehende Wirtschaft unterstützen kann, sondern auch wie neue Arbeitsplätze durch Digitalisierung geschaffen werden können. Der Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft ist dabei genauso spannend, wie der Aufbau von digitalen Betrieben oder die Organisation von Technologie-Festivals.“

Heide ergänzt: „Wichtig ist selbstverständlich, den Breitbandausbau in ländlichen Regionen zu schaffen. Gleichzeitig ist es aber auch essentiell, das Angebot für Kinderbetreuung, Schulen, ärztlicher Versorgung und des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Das sind oft ausschlaggebende Punkte, ob eine Region für junge Menschen und Familien als Wohnort in Frage kommt. Dass die Übersiedlung aufs Land für viele Menschen interessant ist, konnten wir während der COVID-19-Pandemie beobachten. Seitdem hat sich die Lebensrealität vieler verändert und die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bieten die Chance für mehr Flexibilität und somit auch einen Wohnort weiter weg vom eigentlichen Arbeitsplatz. Daher müssen wir es in ganz Europa möglich machen, mit innovativen Technologien und qualitativ hochwertigen Dienstleistungsangeboten den ländlichen Raum als Lebensraum attraktiv zu gestalten.“ (Schluss) up



