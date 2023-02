Stocker: „Erhöhung der Mindestsicherung ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die in der Früh aufstehen und ihren Beitrag leisten“

Wiener Modell der Mindestsicherung ist und bleibt verfassungswidrig

Wien (OTS) - „Die von der SPÖ Wien anvisierte Erhöhung der Mindestsicherung ist wirtschaftspolitisch der falsche Weg und ein Schlag ins Gesicht all jener, die jeden Tag in der Früh aufstehen und ihren Beitrag für das Land leisten. Die Politik muss den Menschen Perspektiven geben und nicht noch mehr Anreize schaffen, es sich in der sozialen Hängematte bequem zu machen“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf die Pläne der Wiener SPÖ die Mindestsicherung zu erhöhen, und führt weiter aus: „Es ist rechtlich höchst bedenklich, dass die Sozialdemokratie das Urteil des Höchstgerichts blind links liegen lässt. Sind es doch gerade Kai Jan Krainer und Genossen, die sich bei jeder kleinsten Gelegenheit medial echauffieren. Wo bleibt da die Selbstkritik? Immerhin ist die Wiener Stadtregierung verpflichtet, das 2019 beschlossene Sozialhilfe-Grundsatzgesetz umzusetzen. Das Wiener Modell der Mindestsicherung ist und bleibt verfassungswidrig.“

