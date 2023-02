Mental-Health Jugendvolksbegehren in Ausschussberatungen

Mit 138.131 Unterschriften hat die Schülerunion Österreich das Mental-Health Jugendvolksbegehren erfolgreich in den Nationalrat eingebracht

Wien (OTS) - Am 14.02.2023 findet der Ausschuss für Familie und Jugend statt, in dem das Mental-Health Jugendvolksbegehren der Schülerunion Österreich behandelt wird. Mit dem Volksbegehren und der “Gut, und selbst?”-Initiative hat die Schülerunion auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen aufmerksam und sich für eine Verbesserung in diesem Bereich stark gemacht. Mit kommender Woche starten die Ausschussberatungen, bei denen sich die Politiker:innen im Nationalrat direkt mit den Anliegen der Schülerunion auseinandersetzen werden.

„Eine Studie aus dem Frühjahr 2022 zeigt, dass die Anzahl der befragten Mädchen mit Suizidgedanken von 20% auf 47% gestiegen ist. Ebenso gaben 47% der Befragten an, dass sie professionelle Unterstützung brauchen. Diese Studie verdeutlicht einmal mehr den bestehenden Handlungsbedarf im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Es wurden bereits einige Pakete seitens der Politik auf den Weg gebracht. Konkret wurde beispielsweise das Projekt “Gesund aus der Krise” von Staatssekretärin Claudia Plakolm verlängert und budgetär aufgestockt.”, so der Bundesobmann der Initiatorenorganisation, Manuel Kräuter.

„Als Schülerunion haben wir es geschafft, mit unserer “Gut, und selbst?”-Initiative ein Volksbegehren mit 138.131 Unterschriften in den Nationalrat zu bringen. Mit unserer Jugendsprecher:innentour haben wir noch einmal direkt bei den Parteien auf das Thema und unsere Forderungen aufmerksam gemacht. Wir sind gespannt auf den kommenden Dienstag und die Debatte rund um unser Volksbegehren. Eine großes Danke möchten wir auch an Staatssekretärin Claudia Plakolm und Bundesminister Johannes Rauch für ihren Einsatz im Bereich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen richten", so die Initiatorin des Volksbegehrens und Bundesobfrau a.D. Carina Reithmaier.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Lena Huber

Pressesprecherin Schülerunion

lena.huber @ schuelerunion.at

+43 650 420 67 94