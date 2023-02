Wiener Stadtwerke: Judith Fiala neu an Spitze der WLC

ÖBB Railcargo-Managerin ab Mitte Juni 2023 neue Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC)

Wien (OTS) - Mitte Juni 2023 übernimmt Judith Fiala (38) die Geschäftsführung der Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC), einem Tochterunternehmen der Wiener Lokalbahnen. Fiala war in den vergangenen fünf Jahren im Management der ÖBB-Tochter Rail Cargo Group tätig. Die studierte Juristin und Volkswirtin verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Logistik- und Infrastrukturbereich. Sie folgt auf den bisherigen WLC-Geschäftsführer Bernd Müller, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte.

MMag. Fiala verantwortete eine von vier Business Units in der Rail Cargo Group, dem zweitgrößten Bahnlogistiker Europas, und war Mitglied des Management Boards. Weitere Stationen inkludieren Führungspositionen in der Kontraktlogistik. Sie bringt zudem nationale und europäische Erfahrung im infrastruktur- und verkehrspolitischen Bereich mit, arbeitete für die Europäischen Institutionen in Brüssel und war als Kabinettschefin im Verkehrsministerium tätig.

Wiener Stadtwerke-Generaldirektor Martin Krajcsir freut sich über die Kür Fialas: „ Die WLC ist eines der größten Cargo-Unternehmen Österreichs. Dass sie ein ausgewiesener Profi ist, hat Judith Fiala in ihrer bisherigen Karriere bereits unter Beweis gestellt. Mit ihr an der Spitze kann die WLC ihren erfolgreichen Kurs konsequent fortführen. “ Freude auch bei Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen: „ Judith Fiala ist eine ausgezeichnete Logistik-Expertin mit hervorragenden Referenzen weit über die Branche hinaus. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der neuen Geschäftsführung. “

Judith Fiala zu ihrer neuen Herausforderung: „ Die Wiener Lokalbahnen Cargo ist ein gut aufgestellter Player am zentraleuropäischen Logistikmarkt, mit einem starken Konzern im Rücken. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, gemeinsam mit dem Team die Potentiale weiter auszubauen und klimaschonenden Güterverkehr mit smarten End-to-End Lösungen umzusetzen. “

Über die Wiener Stadtwerke GmbH

Die Wiener Stadtwerke sind der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über vier Milliarden Euro Umsatz und mehr als 15.000 MitarbeiterInnen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören ua. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

