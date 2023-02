„Umwelt.Wissen Tage für Kids“ in Wiener Neustadt

„Mit voller Power vom Wissen zum Tun“ ab 14. Februar

St.Pölten (OTS) - Morgen, 14., und am Mittwoch, 15. Februar, finden zum mittlerweile bereits fünften Mal die im Auftrag des Amtes der NÖ Landesregierung und in Kooperation mit der Bildungsdirektion NÖ und der FH Wiener Neustadt von der Jugend-Umwelt-Plattform JUMP organisierten „Umwelt.Wissen Tage für Kids“ statt. Am Campus 1 der Fachhochschule Wiener Neustadt, der erstmals Austragungsort ist, geht es bei diesen Forschungstagen für Kids im Rahmen der Landesinitiative „Umwelt.Wissen“, die Begeisterung für Umwelt- und Naturwissenschaften wecken sollen, um das Motto „Mit voller Power vom Wissen zum Tun“.

„Unsere Jugend ist wissbegierig und setzt sich für die Klimazukunft ein. Bei den ‚Umwelt.Wissen Tagen‘ bekommen sie nicht nur neue Eindrücke, sondern entdecken vielleicht auch einen zukunftsfitten, grünen Beruf als ihren Traumjob“, meint dazu LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Auch Armin Mahr von der FH Wiener Neustadt freut sich über die Veranstaltung: „Die Klimawende ist in vollem Gange – als Hochschule nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst, junge Menschen für die Mitgestaltung von Klimaschutz, Umweltbewusstsein und Innovation zu gewinnen. Wir können damit nicht früh genug beginnen, daher freut es mich besonders, dass wir im Rahmen der ‚Umwelt.Wissen Tage‘ nicht nur Studierende, sondern auch Schülerinnen und Schüler bei uns im Haus begrüßen dürfen.“

Die „Umwelt.Wissen Tage für Kids“ bieten Schülern und Schülerinnen zwischen zehn und 13 Jahren die Möglichkeit, auf spannende Art Umwelt-, Klima- und Energiethemen zu erforschen und frühzeitig Hochschulluft zu schnuppern. Zahlreiche Organisationen, Unternehmen und engagierte Fachleute aus den Bereichen Umwelt, Energie, Ernährung, Naturschutz und Nachhaltigkeit bieten dabei mit 28 Workshops und 13 interaktiven Stationen ein vielfältiges Programm. Die Referenten und Referentinnen treten in diesem Rahmen in direkten Kontakt mit den Schülern und Schülerinnen, um ihnen spannende Themen und Technologien der Gegenwart und Zukunft näherzubringen. Dabei soll die Freude am Ausprobieren, Lernen und Forschen an erster Stelle stehen. An beiden Tagen nehmen jeweils 350 Schüler und Schülerinnen von insgesamt 17 verschiedenen Schulen aus Niederösterreich teil.

„Aktiver Klima- und Umweltschutz betrifft jeden einzelnen. Gerade mit derartigen Initiativen wird dieser aber auch erlebbar und begreifbar, und die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit, für einen Tag selbst zu Klima- und Umweltforschern zu werden“, hält Bildungsdirektor Karl Fritthum fest.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Umwelt- und Energiewirtschaft unter 02742/9005–15210, Margit Helene Meister, e-mail kontakt @ umweltwissen.at und https://umweltwissenkids.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse