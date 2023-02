FSG ARGE Verwaltung fordert das KlimaTicket allen Bediensteten im Bundesdienst anzubieten

KlimaTicket ist eine Chance Dienstreisen aber auch private Reisen klimafreundlicher zu gestalten

Wien (OTS) - „Einige Ministerien bieten bereits ihren MitarbeiterInnen das KlimaTicket an und schaffen somit die Möglichkeit, Dienstreisen, aber auch private Reisen klimafreundlicher zu gestalten. Wir begrüßen, dass der Bundesdienst als Vorreiter Verantwortung übernimmt und an dem Ausbau klimafreundlicher Mobilitätsprogramme arbeitet. Dieses Angebot sollte jedoch allen Bediensteten zur Verfügung gestellt werden und nicht nur in einigen Ressorts,“ so Michael Schuh, Vorsitzender der FSG Arbeitsgemeinschaft Allgemeine Verwaltung der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst.

Schuh weiter: „Besonderes Augenmerk gilt es auf den ländlichen Raum zu legen. Es ist ein massiver Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel notwendig um den Umstieg vom KFZ zu den Öffis auch verträglich zu schaffen. Oftmals ist man gezwungen das KFZ zu benützen, weil die Alternativen schlichtweg nicht gegeben oder mit deutlichem Mehraufwand verbunden sind. Daher ist der weitere Ausbau der Öffis auch im ländlichen Raum dringend notwendig. Das KlimaTicket ist ein Anreiz auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzusteigen und damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz zu leisten. Dabei dürfen jedoch keine Nachteile für jene KollegInnen entstehen, die immer noch auf die Benützung des eigenen KFZ angewiesen sind. Eine rasche und unkomplizierte Abwicklung für alle Bedienstete ist nun gefordert.“



