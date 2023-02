Gewerkschaft vida: Gerhard Tauchner ist neuer Vorsitzender des Fachbereichs Eisenbahn

Tauchner: Gute Löhne und Arbeitsbedingungen für Bahnbeschäftigte, um Fluktuation zu verringern und Generationenwechsel zu stemmen

Wien (OTS) - Gerhard Tauchner wurde heute einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida gewählt. Tauchner ist seit Mitte der 1990er in der Gewerkschaft aktiv, Zentralbetriebsratsvorsitzender der ÖBB-Produktion GmbH sowie stv. Vorsitzender des ÖBB-Konzernbetriebsrats. Seine StellvertreterInnen im Fachbereich Eisenbahn, Olivia Janisch und Franz Raidl sowie vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit gratulieren zur Wahl: „Wir freuen uns, dass mit Gerhard Tauchner ein routinierter Kollektivvertragsverhandler und Gewerkschafter mit jahrzehntelanger Erfahrung den Vorsitz übernimmt.“

Hebenstreit und Tauchner sowie der gesamte Fachbereich Eisenbahn danken Günter Blumthaler für seine langjährige Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für die Beschäftigten der österreichischen Bahnen. „Als Verhandlungsführer bei den Kollektivvertragsverhandlungen der letzten Jahre hat Günter Blumthaler für die Bahnbeschäftigten ausgezeichnete KV-Abschlüsse sowohl bei den Einkommen als auch im Rahmenrecht erreicht“, unterstreicht Tauchner die Erfolge seines Vorgängers.

Den Fachbereich Eisenbahn in der Gewerkschaft vida will Tauchner weiter für die Zukunft rüsten: „Der zunehmende Personalmangel bringt die Belegschaften der Bahnen bereits stark unter Druck. Gute Bezahlung und gute Arbeitsbedingungen sind daher unabdingbar, um das dringend benötigte Personal zu gewinnen und zu halten. An unseren Forderungen nach mehr Sicherheit im Dienst durch mehr Personal auf den Zügen und gegen zusätzliche Belastungen für unsere Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen werden wir mit Nachdruck festhalten“, betont Tauchner.

Damit unsere österreichischen Eisenbahnen im zunehmenden europäischen Wettbewerb mit Billiganbietern auch zukünftig die Nummer 1 in der EU bleiben, müsse die Digitalisierung forciert und auch die Ausbildungs- und Weiterbildungsstandards im europäischen Eisenbahnbereich müssen weiter modernisiert und vor allem standardisiert werden. Auch die Weiterentwicklung der Eisenbahnberufsbilder sowie der Eisenbahnkollektivverträge bleiben zentrale vida-Anliegen. „Davon profitieren die Beschäftigten. Schließlich muss höhere Qualifikation auch besser bezahlt werden“, so vida-Gewerkschafter Tauchner abschließend.



