„Großer Wiener Faschingsumzug 2023“ in Simmering

Termin: Samstag, 18.2., Infos: lp.wien-bgld.kreminger@boef.at

Wien (OTS/RK) - Der „Landesverband für Wien und Burgenland im Bund österreichischer Faschingsgilden“ lädt am Samstag, 18. Februar, zum „Großen Wiener Faschingsumzug 2023“ in Simmering ein. Start der „närrischen“ Parade ist um 14.00 Uhr im Bereich Simmeringer Hauptstraße 171-191. An der kunterbunten Prozession nehmen rund 250 kostümierte Akteur*innen und Akteure auf Festfahrzeugen und zu Fuß teil. Heitere Abordnungen der Wiener Faschingsgilden und anderer Freundinnen und Freunde des Faschingsbrauchtums sind in der Simmeringer Hauptstraße unterwegs. Gegen 15.30 Uhr erreicht die humorvolle Gesellschaft den Enkplatz, wo ein Zelt steht und die besten Gruppen ausgezeichnet werden. Zwischen 16.00 und 18.00 Uhr konzertiert dort der Musiker Tony Wegas. Die Verbandsleute führen die traditionsreiche Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bezirk durch. Eintritt: kostenlos. Informationen: Telefon 0699/1 913 75 01 (Landespräsidentin Brigitte Kreminger) und E-Mail lp.wien-bgld.kreminger@boef.at

Garde, Helikopter, Trödel-Hexen, Die Schöne und das Biest

Eine Jury (Bezirksvorsteher von Simmering: Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Favoriten: Marcus Franz plus Baumeister Richard Lugner) bewertet alle Beiträge. So lange der (große) Vorrat reicht, teilt Bezirkschef Steinhart am Enkplatz gratis Krapfen aus. Ein Kinder-Karussell sowie Speis und Trank zu erschwinglichen Preisen gibt es obendrein. Besonders freuen sich die „Närrinnen“ und „Narren“ über Zuseher*innen mit Verkleidungen oder Masken.

Es ist viel los beim „Großen Wiener Faschingsumzug 2023“: Neben dem Landesprinzenpaar, Prinzessin Daniela I und Prinz Christian I, setzen sich zum Beispiel die „Döblinger Faschingsgilde“, die „1. Jedlersdorfer Faschingsgilde“ sowie das „Narrenzentrum Ober St. Veit“ in Szene. Die Truppe „Batala Austria“ schlägt kräftig auf die Pauken und die Gilde „Loretto“ entsendet eine charmante Garde. Eine „zauberhafte“ Präsentation des „Böhmischen Praters“ und ein „Helikopter“ der „Simmeringer Junggärtner“ sind genauso sehenswert wie die Szenarien „Schihütten Gaudi“ und „Bauernhof“. Von einem „Queer Moment“ und einer „Hochzeitslimousine“ bis zu den „Trödel-Hexen“ und „Die Schöne und das Biest“ erstreckt sich die breite Palette lustiger Darbietungen.





Allgemeine Informationen:

Landesverband Wien und Burgenland im BÖF: www.fasching-wien-bgld.com

Bund österreichischer Faschingsgilden (BÖF): www.boef.at

Musiker Tony Wegas: www.tonywegas.at

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/





