Volkshilfe: Aufnahme von Erdbeben-Opfern Gebot der Stunde

Schwerpunkt auf der Hilfe vor Ort, temporäre Aufnahme soll möglich sein

Wien (OTS) - „Wir alle haben die fürchterlichen Bilder der Opfer des verheerenden Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet vor Augen, die Zahl der Todesopfer steigt stündlich. Für die Überlebenden sind es qualvolle Stunden der Verzweiflung, zwischen Hoffen und der Gewissheit, dass es keine Rettung mehr gibt“, stellt der Präsident der Volkshilfe Österreich Ewald Sacher fest.



Die Volkshilfe erreichen Mails und Anrufe aus der türkischen und kurdischen community, die viele Angehörige verloren haben und die völlig verzweifelt über die mangelnde Unterstützung durch staatliche Stellen sind. Sie haben teilweise private Initiativen gestartet und bedanken sich für die Hilfsmaßnahmen der Volkshilfe im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Auch viele Mitarbeiter*innen der Volkshilfe in den Landesorganisationen haben Angehörige verloren. „Daher ist es für uns ein Gebot der Stunde, uns dafür einzusetzen, dass Überlebende des Erdbebens temporär in Österreich aufgenommen werden.“, so Präsident Sacher.



Für den Direktor der Volkshilfe Österreich Erich Fenninger „braucht es eine Initiative, die alle Visafragen und Umsetzungsmöglichkeiten rasch klärt. Eine staatliche Verpflichtungserklärung zur Kostenübernahme wird auch nötig sein, denn die Verwandten in Österreich werden sie nicht tragen können. Ein europäisches Resettlement-Programm wäre überhaupt der beste Weg, weil die humanitäre Situation in Nordsyrien, die schon vor dem Erdbeben katastrophal war, jetzt noch unsicherer geworden ist.“



Die Unterstützung der Volkshilfe vor Ort konzentriert sich auf die Verteilung von Nothilfepaketen in den Regionen rund um Aleppo und Idlib. In der Stadt Salqin werden gemeinsam mit einer lokalen und einer deutschen NGO Familien, die ihr Zuhause verloren haben und derzeit auf der Straße oder in Notunterkünften leben, mit Grundnahrungsmitteln versorgt. Dringend benötigt werden Babywindeln, Babynahrung, Schmerzmittel, Fiebersenker, Desinfektionsmittel, Baumwollgaze und Decken.



Dafür bittet die Volkshilfe dringend um weitere Spenden:

SPENDENKONTO: BAWAG

IBAN: AT77 6000 0000 0174 0400

Empfänger: Volkshilfe Solidarität

Kennwort: Soforthilfe für Erdbebenopfer

Mail: spenden @ volkshilfe.at

Servicetelefon: 0800 4000 11

Web: www.volkshilfe.at





