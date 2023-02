FPÖ – Angerer/Belakowitsch: „ÖVP verabschiedet sich als Familienpartei“

FPÖ setzt sich als einzige Partei auch unabhängig von Wahlversprechen für unsere Familien ein!

Wien (OTS) - „Es ist wahrlich kein Ruhmesblatt für Gemeindebundchef Alfred Riedl in Sachen Familienpolitik, wenn er sich in Zeiten von massiver Inflation, Teuerung und angesichts der Belastungen für Familien hinstellt, und Familienleistungen kritisiert“, sagten heute der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer und FPÖ-Klubobmannstellvertreterin NAbg. Dagmar Belakowitsch. „Nachdem die ÖVP ihre Wirtschaftskompetenz eingebüßt hat, verabschiedet sie sich jetzt offensichtlich auch als Familienpartei“, stellte Belakowitsch fest und fragte sich, was die ÖVP eigentlich noch unter der Unterstützung der Familien in Österreich versteht?

„Wir Freiheitliche sind die Einzigen, die wirklich an der Seite unserer Familien stehen, und sich für sie einsetzen“, so Angerer und Belakowitsch, die auf zahlreiche freiheitliche Maßnahmen und Anträge hinwiesen: „Nach der verheerenden Unwetterkatastrophe im Kärntner Arriach im letzten Jahr, haben wir einen 100 Prozent Vollkaskoschutz für Betroffene gefordert, um ihnen ihre finanziellen Sorgen zu nehmen, nachdem viele Familien ihr Zuhause verloren haben.“ Auch der Gratis-Kindergarten in Kärnten wurde erst auf Druck der FPÖ umgesetzt, nach rund zehn Jahren leeren Versprechungen der SPÖ-geführten Landesregierung. „Ebenso setzen wir uns für die Einführung des Familienschecks ein, als finanzielle Unterstützung für Familien, die ihre Kinder bis zum verpflichtenden Kindergartenjahr zuhause betreuen möchten“, betonte Angerer. „Riedl kennt hier offenbar die Projekte in seinen eigenen Gemeinden nicht“, vermutete Belakowitsch, „denn die Forderung des Familienschecks basiert auf dem Berndorfer Modell, das ursprünglich in einer ÖVP-geführten Gemeinde erstmals umgesetzt wurde.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at