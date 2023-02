ORF Radio Vorarlberg: „Fasnat-Sause für zu Hause“

Mit Christian Suter und Dominic Dapré am Rosenmontag und Faschingsdienstag jeweils von 18.00 bis 24.00 Uhr

Wien (OTS) - Die „Fasnat-Sause für zu Hause“ geht 2023 in die nächste Runde: Ob Kränzle, Garagenfest oder Bürofeier – ORF Radio Vorarlberg laut aufdrehen ist am Rosenmontag, 20. Februar, und Faschingsdienstag, 21. Februar, angesagt. Zwei Abende lang feiert das Moderatorenduo Christian Suter und Dominic Dapré die Radio-Fasnat-Party.

Krapfen und Konfetti organisiert jeder selbst – ORF Radio Vorarlberg liefert die besten Party-Hits und die verrücktesten Spiele für einen gelungenen Abschluss der „fünften Jahreszeit“. Und wer nebenbei noch die ORF-Radio-Vorarlberg-Hotline 05572/3830 anruft, gewinnt mit ein bisschen Glück ein buntes Fasnat-Überraschungspaket.

Die besten Fasnat-Bilder im TV bei „Vorarlberg heute“

Auch „Vorarlberg heute“ um 19.00 Uhr in ORF V ist beim närrischen Treiben in Vorarlberg mit von der Partie und liefert im Hochfasching die besten Bilder vom Umzug aus Dornbirn am Faschingssonntag, macht einen großen Fasnat-Rundgang quer durchs ganze Land am Rosenmontag oder begleitet am Faschingsdienstag ORF-Redakteurin Karin Stecher zur Faschingsparty im Vorarlberger Landhaus.

