DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Nadja Bernhard, Tarek Leitner und Martina Schwarzmann am 14. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 14. Februar 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 das „ZIB“- und „Opernball“-Moderationsteam Nadja Bernhard und Tarek Leitner sowie die bayerische Kabarettistin Martina Schwarzmann. Anschließend um 23.00 Uhr werden die „Science Busters“ Martin Puntigam, Ruth Grützbauch und Florian Freistetter „Brennen für die Wissenschaft“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Nadja Bernhard und Tarek Leitner moderieren nicht nur die „ZIB“, sondern berichten am 16. Februar auch live vom Opernball aus der Wiener Staatsoper. Sie werden Größen aus Politik und Wirtschaft vor die Kamera bitten und so den Ball der Bälle in die Wohnzimmer der Österreicher/innen bringen. Im Talk mit Stermann und Grissemann sprechen die beiden über Ball-Etikette und „Zeit im Bild“-Interviews versus „Opernball“-Interviews.

Martina Schwarzmann beweist einmal mehr, dass auch sie eine scharfsichtige Beobachterin des privaten und politischen Alltags ist. In ihrem neuen Kabarettprogramm „Ganz einfach“ befasst sie sich mit dem Sinn des Lebens. Die mit zahlreichen Kleinkunstpreisen prämierte bayerische Kabarettistin verrät im Talk mit Stermann und Grissemann, was sie auf ihrer Sinnsuche sonst noch gelernt hat.

„Science Busters: Brennen für die Wissenschaft“ um 23.00 Uhr

Eine beliebte Scherzantwort auf die Frage, ob man Feuer für eine Zigarette habe, lautet: „Finger ins Auge, brennt auch.“ Stimmt, ist aber auch falsch. Dem gehen die Astronomen Dr. Ruth Grützbauch und Dr. Florian Freistetter an der Seite von MC Martin Puntigam nach. Außerdem klären sie an der Uni Graz weitere brennende Fragen: Wie musikalisch sind Schwarze Löcher? Wie magnetisch sind Astronomen? Und wie demütigt man Schwerkraft?

