Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Vom Talk in Melk bis zum Impro-Theater in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 15. Februar, startet in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk die neue Gesprächsreihe „Let‘s Talk about...“: Beim ersten Termin stellen die drei Gastgeber Friederike Raderer, Alexander Hauer und Jakob Kammerer das neue Format vor und sprechen über verbalen und nonverbalen Austausch in der Kunst und im Alltag. „Let‘s Talk about... Talking“ beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Donnerstag, 16. Februar, stellt der gebürtige St. Pöltner Michael Ziegelwagner ab 18.30 Uhr im Stadtmuseum St. Pölten sein neues Buch „Es war einmal…, als der Teufel gegen den Bischof Krenn beim Schnapsen verlor“ vor. Das in der Literaturedition Niederösterreich erschienene Sagenbuch rund um Heilige und Lindwürmer, versteinerte Dienstbotinnen und verschwundene Straßenbahnen in und um St. Pölten ist von Cansu Yakin illustriert. Nähere Informationen unter 02742/333-2643 und e-mail seda.ilhan @ st-poelten.gv.at.

Eine Buchpräsentation gibt es am Donnerstag, 16. Februar, auch in der Stadtbücherei und Mediathek Krems, wo Gabrielle Rittig ab 15 Uhr aus ihrem für Kinder ab vier Jahren geeigneten Buch „Finja, ein Hund mit Herz und cooler Schnauze" liest. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen bei der Stadtbücherei Krems unter 02732/801-382, e-mail buecherei @ krems.gv.at und www.krems.at/buecherei.

Ebenfalls am Donnerstag, 16. Februar, bringt Lydia Prenner-Kasper ab 19.30 Uhr im Danubium Tulln ihr „Damenspitzerl“ auf die Bühne. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02272/68909, www.danubium.at und www.tullnkultur.at.

Kabarett gibt es auch am Freitag, 17. Februar, im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf, wo Maschek ab 19.30 Uhr mit dem Best-of „Maschek XX“ 20 Jahre Drüber-Reden feiert. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Einen weiteren Kabarettabend am Freitag, 17. Februar, bietet Nadja Maleh mit „Bussi Bussi" ab 19.30 Uhr im revitalisierten Kultur-Gewölbe in Vösendorf. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Vösendorf unter 01/69903-0, e-mail kultur @ voesendorf.gv.at und https://voesendorf.gv.at/event bzw. https://voesendorf.reservix.at.

Für Kinder ab vier Jahren spielt das Theater Liberi am Freitag, 17. Februar, ab 16 Uhr in der Stadthalle Ybbs das Musical „Die Schöne und das Biest“. Nähere Informationen und Karten unter 07412/52612-500 und https://stadthalle.ybbs.at.

Kindertheater steht am Freitag, 17. Februar, auch in der Stadtbücherei Scheibbs auf dem Programm, wo um 10 Uhr der neugestaltete Empfangsbereich eröffnet wird. Um 14 und 16 Uhr startet dann ein Erzähltheater für Kinder, ehe ab 17 Uhr die Bibliothekarinnen ihre Lieblingsbücher vorstellen. Nähere Informationen bei der Stadtbücherei Scheibbs unter 07482/4251160, e-mail stadtbuecherei @ scheibbs.gv.at und www.stadtbuecherei-scheibbs.bvoe.at.

Ebenfalls am Freitag, 17. Februar, präsentiert Reinhard Kleindl ab 19 Uhr in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen seinen Wissenschaftsthriller „Das Gotteselixier”. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/57097, e-mail buch @ stoehrs-lesefutter.at und https://stoehrs-lesefutter.at.

Im THEO, dem TheaterOrt für junges Publikum, im Kulturzentrum Perchtoldsdorf feiert am Freitag, 17. Februar, ab 16 Uhr „Ein Stück Wasser“ von Birgit Oswald Premiere. Das für Kinder ab vier Jahren konzipiere Stück schafft mit Wassergeistern, Nixen und Meerjungfrauen ein sinnliches Wassererlebnis und thematisiert dabei seine lebensspendende Funktion. Gespielt wird bis 26. März, jeweils Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr; nähere Informationen und Karten beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/86683-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/ticketstheo bzw. www.theaterort.at.

Das TAM, das Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, spielt zum Höhepunkt des Faschings am Freitag, 17., und Dienstag, 21. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Februar, jeweils ab 17 Uhr „Fasching mit Karl Valentin" inklusive Ausschnitten aus „Semmelknödel“, „Der Firmling“, „Der Wilddieb“ etc. (Regie: Ewald Polacek). Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Am Samstag, 18. Februar, ist das Wohnzimmertheater zu Gast in der Galerie des Kunstvereins Baden und bringt ab 18 Uhr „Frau in Kaiserbad“, eine szenische Bearbeitung von Texten der letztjährigen Anton-Wildgans-Preisträgerin Gertraud Klemm, auf die Bühne (Leitung:

Walter Lexmüller). Nähere Informationen beim Kunstverein Baden unter 0650/4710011, e-mail info @ kunstvereinbaden.at und www.kunstvereinbaden.at.

Das Festspielhaus St. Pölten lädt am Samstag, 18. Februar, zur zweiten Ausgabe des neuen Talk-Formats „Salon D“: Ab 16 Uhr diskutieren dabei die künstlerische Leiterin Bettina Masuch sowie die Philosophin und Künstlerin Lisz Hirn zum Thema „Dystopie und Demokratie“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600 und www.festspielhaus.at.

Am Samstag, 18. Februar, setzt auch das diesjährige „Schwechater Satirefestival“ im Theater Forum Schwechat sein Programm mit „Arbeitsloos“ von und mit Aida Loos fort. Am Montag, 20., und Dienstag, 21. Februar, folgt Gernot Kulis mit „Herkulis“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail theater @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

Schließlich bringen die Jumpers [re]loaded am Dienstag, 21. Februar, ab 20 Uhr im Beislkino des Cinema Paradiso St. Pölten ihre traditionelle Impro-Theater-Show auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

