ILLUMINA Lichtergarten Schloss Laxenburg

Großer Erfolg für die 2. Auflage des bekannten Lichtergarten in Laxenburg

Wien (OTS) - ILLUMINA, der magische Lichtergarten Schloss Laxenburg begeisterte seit 11. November 2022 bis 12. Februar 2023 weit über 120.000 Besucherinnen und Besucher in einem der wohl schönsten Landschaftsgärten Europas.



Auf dem Spaziergang durch den Schlosspark mit seinen unzähligen Lichtern, Wasserspielen, Lichtinstallationen, Klangprojektionen sowie einer imposanten Wasser- und Lasershow wurden die großen und kleinen Gäste in ein glitzerndes Wunderland entführt!



„Die unzähligen positiven Rückmeldungen freuen uns sehr und zeigen uns, dass die diesjährigen Lichter-Inszenierungen unseren Gästen noch besser als bei der Premiere 2022 gefallen haben und wir den Erfolg des Vorjahres somit weit übertreffen konnten.“, so Geschäftsführer Mag. Hannes-Mario Dejaco von MAGMAG.



Mitte November 2023 geht der Lichtergarten in seine 3. Saison und so viel darf schon verraten werden:

ILLUMINA Schloss Laxenburg

- Ihre Begeisterung bringt uns zum Leuchten!



Infos zur Saison 2023/2024 und zu unseren anderen ILLUMINA Lichtergärten sind im Frühjahr 2023 unter www.lichtergarten.at verfügbar.

