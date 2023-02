Erfolgreiche Halbzeitbilanz: Drei Millionen sahen die Ski-WM bisher im ORF

Abfahrt der Herren mit bis zu 1,280 Millionen bisher meistgesehener Bewerb

Wien (OTS) - Halbzeit bei der Ski-WM in Courchevel und Méribel und nicht nur die Medaillenbilanz des ÖSV-Teams kann sich sehen lassen, auch das Interesse der Ski-Fans an der ORF-Live-Berichterstattung ist groß: Insgesamt 2,982 Millionen (weitester Seherkreis) haben bisher die WM im ORF gesehen, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Den bisherigen Topwert erreichte gestern, am 12. Februar 2023, die Abfahrt der Herren mit bis zu 1,280 Millionen und im Schnitt 1,026 Millionen bei 65 Prozent Marktanteil (60 bzw. 74 Prozent in den jungen Zielgruppen). Dahinter folgt die Abfahrt der Damen vom 11. Februar mit bis zu 806.000 und im Schnitt 676.000 bei 62 Prozent Marktanteil (54 bzw. 60 Prozent bei den Jungen) und der Super-G der Herren vom 9. Februar mit bis zu 752.000 Zuseherinnen und Zusehern und im Schnitt 541.000 bei 59 Prozent Marktanteil (44 bzw. 42 Prozent bei den Jungen).

Weiter geht es bei der Ski-WM am Dienstag, dem 14. Februar, ab 11.45 Uhr in ORF 1 mit dem Teambewerb.

Auch die Video-Streaming-Angebote zur Alpinen Ski-WM wurden bisher intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote auf der ORF-TVthek, auf sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom) und im ORF-Ski-alpin-Special vom 6. bis 12. Februar in Österreich bisher insgesamt 857.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,1 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 26,1 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream war bisher der Super-G der Herren in Courchevel/Méribel am 9. Februar mit einer Durchschnittsreichweite von 35.350.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at