Ausstellungsankündigung: ON THE ROAD AGAIN – Künstler*innen einmal fast um die Welt ab 18. Februar 2023 im Künstlerhaus

Ein Projekt in Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Wien (OTS) - Im Rahmen der neuen Ausstellung ON THE ROAD AGAIN – Künstler*innen einmal fast um die Welt (ab 18.2.) laden wir Vertreter*innen der Presse und Medien zu einer exklusiven Pressepreview am Donnerstag, 16. Februar, 10-16 Uhr ein.

Anmeldung und Angabe einer Besichtigungsuhrzeit unter gamrot @ kuenstlerhaus.at ist erforderlich. Auf Anfrage sind weitere Besichtigungstermine möglich.

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr in Anwesenheit von Bot. Peter Launsky-Tieffenthal (Generalsekretär, BMEIA), Tanja Prušnik und Günther Oberhollenzer (Präsidentin und Künstlerischer Leiter, Künstlerhaus Vereinigung), sowie Simon Mraz und Christian Helbock (Kuratoren der Ausstellung) statt.

Mit der Ausstellung ON THE ROAD AGAIN finden 24 Projekte zeitgenössischer Kunst aus Österreich, konzipiert und realisiert für 23 Städte rund um die Welt, für eine gemeinsame Abschlusspräsentation im Künstlerhaus Wien zusammen. On the Road Again ist dabei die erste gemeinsame Ausschreibung der Österreichischen Kulturforen für Künstler*innen aus den Bereichen bildende Kunst und Medienkunst. Die ausgewählten künstlerischen Positionen setzen sich mit den Themen einer Gesellschaft im Umbruch, dem aktuellen wirtschaftlichen und politischen Umfeld, sowie dem jeweiligen Gastland auseinander. Freier Eintritt in der Eröffnungswoche (18.–26.2.) – powered by W24!



PRESSEINFORMATIONEN

Rückfragen & Kontakt:

Alexandra Gamrot unter gamrot @ kuenstlerhaus.at oder +43 1 587 96 63 21