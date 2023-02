„Report“: Teuerungs-Spirale, Kärnten-Wahl, Russland-Sanktionen und KI – die neue Realität

Am 14. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 14. Februar 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Teuerungs-Spirale

Um die hohe Teuerung abzufedern, hat die Regierung im vergangenen Jahr Entlastungspakete von rund 40 Milliarden Euro beschlossen. Eine steigende Inflation konnte damit nicht verhindert werden – im Gegenteil: Während in anderen EU-Ländern wie Spanien die Inflation bereits rückläufig ist, kletterte sie in Österreich im Jänner auf einen neuen Höchststand. Warum konnte in Österreich die Trendumkehr bislang nicht erreicht werden? Braucht es weitere Maßnahmen wie beispielsweise eine Mietpreisbremse, wie sie das Burgenland im Genossenschaftsbereich einführt? Oder muss zielgerichteter entlastet werden? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar haben recherchiert.

Dazu live im Studio: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, SPÖ.

Kärnten vor der Wahl

Anfang März wählt Kärnten. Und damit nach Tirol und Niederösterreich erstmals seit Langem ein von der SPÖ geführtes Bundesland. Mit großen Umbrüchen ist aus heutiger Sicht nicht zu rechnen, für Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt aber spannend, ob die schlechte Stimmung im Land wieder zulasten der Regierenden geht. Für die ÖVP, derzeit Regierungspartner der SPÖ, ist Kärnten traditionell ein schwieriger Boden. Den stärksten Rückenwind verspürt die FPÖ, starke Konkurrenz für alle ist eine Kärntner Besonderheit: das aus dem Team Stronach hervorgegangene Team Kärnten. Für Grüne und NEOS geht es um den Einzug in den Landtag. Alexander Sattmann und Martin Pusch mit einem Stimmungsbericht aus dem südlichsten Bundesland.

Schwierige Sanktionen

Seit fast einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine – außer den Waffenlieferungen bleibt der EU nur das Druckmittel der Sanktionen – doch wie wirksam sind sie? In Österreich, traditionell russlandfreundlich und beliebte Oase für Oligarchen-Vermögen, hat die Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst bis Ende 2022 rund zwei Milliarden Euro an Vermögenswerten sanktionierter Russen eingefroren. Das scheint dem Ökonomen Vasily Astrov vom Wiener Institut für Vergleichende Wirtschaftsforschung wenig. Doch die Eigentumsverhältnisse sind geschickt verschachtelt. Beispiel Aurelio:

Das teuerste Skihotel der Welt in Lech und im Familienbesitz von Oleg Deripaska steuert inzwischen, von Sanktionen unbehelligt, auf seine beste Saison zu. Neuerdings wehren sich die Oligarchen mit rechtlichen Schritten gegen ihre Sanktionierung und klagen – manchmal mit Erfolg. Ein neues Geschäftsmodell für Topanwälte, das die EU teuer zu stehen kommen könnte. Benedict Feichtner und Sabina Riedl berichten.

KI: Die neue Realität

Die Technologie hinter Künstlicher Intelligenz, kurz KI, wird in vielen Bereichen seit Jahren eingesetzt – ob in der Landwirtschaft, der Medizin oder bei automatisierter Text- oder Videoerzeugung. Neu ist die Vehemenz, mit der KI jetzt in die direkte Lebens- und Arbeitsrealität vieler Menschen vorgedrungen ist. Der Ende November veröffentlichte Chatbot ChatGPT produziert als KI-Gesprächspartner jede Form von Text und steht für die aktuell großen Fortschritte Künstlicher Intelligenz. Wie kann man die Chancen durch Künstliche Intelligenz nutzen und die Risiken minimieren? Wie verändern sich Gesellschaft und Politik dadurch? Und wie kann Künstliche Intelligenz gesetzlich kontrolliert und reguliert werden? Laura Franz, Yilmaz Gülüm und Julia Ortner haben mit Fachleuten gesprochen.

