Bezirksmuseum 8: Konzert „Leute, es ist Faschingszeit!“

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Freunde der Kammermusik“ kündigt ihre nächste Veranstaltung an: Am Mittwoch, 15. Februar, wird ab 19.00 Uhr im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) unter dem vielversprechenden Motto „Leute, es ist Faschingszeit!“ musiziert. Auf dem bunten Programm stehen Werke von Mozart, Vivaldi, Schumann, Lehar, Stolz und anderer Tondichter. An dem vergnüglichen Konzert wirken das „Ensemble VIMA“ und das „Ensemble Klangbrise“ mit. Überdies treten Elena Schreiber (Sopran), Ursula Ziegelbauer (Geige), Angela Julcher (Klavier) und Susanne Reichl (Klavier) auf. Die Künstler*innen spannen einen kurzweiligen Melodienbogen, der von „Eine kleine Nachtmusik“ bis zu „In der Bar zum Krokodil“ reicht. Wie immer ist der Zutritt frei. Die Besucher*innen können Spenden geben. Mehr Infos via E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.



Die ehrenamtliche Leiterin des Museums, Maria Ettl, ermöglicht laufend beachtenswerten Künstler*innen verschiedenster Sparten ein Gastspiel im Festsaal. Künftige Termine: Telefon 01/403 64 15 und E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.





