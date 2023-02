AVISO: Medientermin anlässlich Invest In Austria

BMAW - Internationaler Standortkongress „Invest in Austria“ - Apothekertrakt Schönbrunn

Wien (OTS/BMAW) - Nach dreijähriger Pause findet am kommenden Mittwoch zum dritten Mal auf Einladung des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft der Standortkongress „Invest In Austria“ unter Beteiligung zahlreicher Mitglieder der österreichischen Bundesregierung statt.

Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder sehr breit und hochkarätig besucht sein: Es werden über 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, davon über 150 CEO führender internationaler Unternehmen aus 23 Ländern.

Ort: Schloss Schönbrunn, Apothekertrakt, 1130 Wien

Zugang über das Meidlinger Tor

Zeit: Mittwoch 15. Februar 2023

Programm:

- 14:30 Einlass

- 15:00 Möglichkeit für O-Töne

- 15:30 Möglichkeit für Kameraschwenk und Videoaufnahmen von den Eröffnungsreden

WICHTIGE HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Aufgrund der Sicherheitsvorgaben wird der Zutritt zur Veranstaltung ausschließlich nach bestätigter Akkreditierung gewährt.

Wir ersuchen daher bis spätestens Dienstag 14.Februar 14 Uhr um Anmeldung aller entsendeter Medienvertreter/innen unter presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at unter der Angabe von Namen, Geburtsdatum und Nummer des Presseausweises.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

+43 (0) 1 711 00-805130

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at